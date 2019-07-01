На Волині раптово помер молодий чоловік: рідні звинувачують медиків у халатності

Сергій Бринчук. Йому було 37 років.



Трагедія у сім'ї сталася ввечері 5 квітня. Однак рідні покійного вважають, що цьому можна було б запобігти, якби лікарі вчасно надали необхідну допомогу, замість того, щоб відправляти хворого додому. Про це



За словами Володимира, у неділю вранці, 5 квітня, він відвіз брата з різкими болями внизу живота на приймальне відділення Рожищенської центральної районної лікарні. Там хворого скерували до сімейного лікаря за направленням. Після скерування черговим сімейним лікарем Рожищенського центру первинної медико-санітарної допомоги чоловік здав аналізи, йому призначили також ультразвукову діагностику.



На жаль, вранці обстеження пройти не вдалося, адже лікар був у відпустці. З лікарні хворого відправили додому.



Як розповідає Володимир Бринчук, близько 18:00 з медзакладу зателефонували та повідомили, що можна приїхати на УЗД, адже лікар зміг прийти, аби оглянути пацієнта. Він з братом Сергієм повернулися у лікарню.



«Лікар сказав, що печінка збільшена. Аналізи теж були погані. Порадили лягати в реанімацію. Але завідувач реанімаційного відділення не схотів брати його в реанімацію і сказав їхати додому», – пригадує Володимир Бринчук.



У лікарні хворому вкололи знеболення і знову відправили додому. Порадили приїхати у понеділок на гастроскопію. На жаль, до понеділка чоловік не дожив. Він помер ввечері того ж дня.



У село приїхала швидка та поліція. Медики констатували смерть. Володимир Бринчук одразу ж написав заяву, вказуючи на халатність медпрацівників лікарні.



Як розповів Район.Рожище начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків). Санкція статті, серед іншого, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Ведуть слідство.

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