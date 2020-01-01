Медики, які контактували з інфікованою коронавірусом Духневич, повернулися на роботу
Сьогодні, 15:59
Сьогодні, 9 квітня, закінчився період самоізоляції у 5 медичних працівників відділення анестезіології, які були у контакті з директором КП «Луцька міська клінічна лікарня» Ларисою Духневич, інфікованою COVID-19.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося. Щоправда, спочатку інформацію про інфіковану другу людину в області, якою виявилася Духневич, спочатку не хотіли розголошувати в ОДА.
Під час двотижневого утримання від тісних контактів з іншими людьми, ніхто з них не захворів на коронавірус, всі почувають себе добре і сьогодні вже приступили до роботи.
"Бажають пацієнтам швидкого одужання, терпіння, сил і душевного спокою. Разом подолаємо всі хвороби!" - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося. Щоправда, спочатку інформацію про інфіковану другу людину в області, якою виявилася Духневич, спочатку не хотіли розголошувати в ОДА.
Під час двотижневого утримання від тісних контактів з іншими людьми, ніхто з них не захворів на коронавірус, всі почувають себе добре і сьогодні вже приступили до роботи.
"Бажають пацієнтам швидкого одужання, терпіння, сил і душевного спокою. Разом подолаємо всі хвороби!" - йдеться в повідомленні.
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