Медики, які контактували з інфікованою коронавірусом Духневич, повернулися на роботу

Ларисою Духневич, інфікованою COVID-19.



Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.



Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і



Під час двотижневого утримання від тісних контактів з іншими людьми, ніхто з них не захворів на коронавірус, всі почувають себе добре і сьогодні вже приступили до роботи.



"Бажають пацієнтам швидкого одужання, терпіння, сил і душевного спокою. Разом подолаємо всі хвороби!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 квітня, закінчився період самоізоляції у 5 медичних працівників відділення анестезіології, які були у контакті з директором КП «Луцька міська клінічна лікарня», інфікованою COVID-19.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося . Щоправда, спочатку інформацію про інфіковану другу людину в області, якою виявилася Духневич, спочатку не хотіли розголошувати в ОДА Під час двотижневого утримання від тісних контактів з іншими людьми, ніхто з них не захворів на коронавірус, всі почувають себе добре і сьогодні вже приступили до роботи."Бажають пацієнтам швидкого одужання, терпіння, сил і душевного спокою. Разом подолаємо всі хвороби!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію