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У Польщі продовжили карантин

У Польщі продовжили карантин
Польський уряд вирішив продовжити карантин у країні, введений у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це стало відомо з Twitter канцелярії польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецкого, передає УНН.

"До 26 квітня подовжать закриття шкіл в країні, заборона повітряного і міжнародного, а також залізничного сполучення. Ми також подовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов'язковий карантин", - цитують в канцелярії Моравецкого.

Як відзначають в місцевих виданнях, на цей час збільшуються допомоги по догляду за дитиною.

Прем'єр-міністр також повідомив, що восьмикласники і випускники будуть здавати іспити не раніше червня. Точні дати будуть відомі як мінімум через три тижні. Планові іспити восьмикласників повинні були проходити з 21 по 23 квітня. Випускні іспити повинні були початися 4 травня.

У той же час, до 19 квітня подовжено заборону на роботу торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів. Винятком, як і раніше, будуть продуктові магазини і аптеки.

На десять днів також подовжили обмеження за кількістю людей в магазинах і церквах. Великі будівельні магазини будуть закриті у вихідні. Однак уряд скасував обмеження, які стосуються проведення масових заходів.

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Теги: Польща, продовження карантину
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