У Польщі продовжили карантин





Про це стало відомо з Twitter канцелярії польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецкого, передає



"До 26 квітня подовжать закриття шкіл в країні, заборона повітряного і міжнародного, а також залізничного сполучення. Ми також подовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов'язковий карантин", - цитують в канцелярії Моравецкого.



Як відзначають в місцевих виданнях, на цей час збільшуються допомоги по догляду за дитиною.



Прем'єр-міністр також повідомив, що восьмикласники і випускники будуть здавати іспити не раніше червня. Точні дати будуть відомі як мінімум через три тижні. Планові іспити восьмикласників повинні були проходити з 21 по 23 квітня. Випускні іспити повинні були початися 4 травня.



У той же час, до 19 квітня подовжено заборону на роботу торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів. Винятком, як і раніше, будуть продуктові магазини і аптеки.



На десять днів також подовжили обмеження за кількістю людей в магазинах і церквах. Великі будівельні магазини будуть закриті у вихідні. Однак уряд скасував обмеження, які стосуються проведення масових заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польський уряд вирішив продовжити карантин у країні, введений у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.Про це стало відомо з Twitter канцелярії польського прем'єр-міністра, передає УНН. "До 26 квітня подовжать закриття шкіл в країні, заборона повітряного і міжнародного, а також залізничного сполучення. Ми також подовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов'язковий карантин", - цитують в канцелярії Моравецкого.Як відзначають в місцевих виданнях, на цей час збільшуються допомоги по догляду за дитиною.Прем'єр-міністр також повідомив, що восьмикласники і випускники будуть здавати іспити не раніше червня. Точні дати будуть відомі як мінімум через три тижні. Планові іспити восьмикласників повинні були проходити з 21 по 23 квітня. Випускні іспити повинні були початися 4 травня.У той же час, до 19 квітня подовжено заборону на роботу торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів. Винятком, як і раніше, будуть продуктові магазини і аптеки.На десять днів також подовжили обмеження за кількістю людей в магазинах і церквах. Великі будівельні магазини будуть закриті у вихідні. Однак уряд скасував обмеження, які стосуються проведення масових заходів.

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