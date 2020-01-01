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На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів

На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів
У селі Журавники на карантинному посту затримали вантажний автомобіль, що перевозив трактор без будь-яких документів.

Сталося це у четвер, 9 квітня, інформує Горохівський ВП ГУНП.

Вантажний автомобіль перевозив трактор іноземного виробництва. Транспортний засіб вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали слідство.
На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів
На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів

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Теги: карантинний пост, трактор
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