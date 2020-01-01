На карантинному посту на Волині вилучили трактор без документів





Сталося це у четвер, 9 квітня, інформує Горохівський ВП ГУНП.



Вантажний автомобіль перевозив трактор іноземного виробництва. Транспортний засіб вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники на карантинному посту затримали вантажний автомобіль, що перевозив трактор без будь-яких документів.Сталося це у четвер, 9 квітня, інформує Горохівський ВП ГУНП.Вантажний автомобіль перевозив трактор іноземного виробництва. Транспортний засіб вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали слідство.

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