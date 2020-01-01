На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу

На Волині станом на 10:00 10 квітня зареєстрували 41 лабораторно підтверджений методом ПЛР випадок COVID-19, в тому числі два летальних.За попередню добу зареєстровано 3 випадки – у місті Луцьк, Горохівському та Рожищенському районах, - інформують у Волинській ОДА.Також офіційно отримали інформацію про одужання першої захворілої дитини.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:• м. Луцьк – 13 випадків, (в т.ч. 1 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Луцький район – 4 випадки,• Володимир-Волинський район – 4 випадки;• Горохівський район – 4 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);• Рожищенський район – 2 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);• Ківерцівський район – 1 випадок;• м. Ковель – 1 випадок;• м. Нововолинськ – 1 випадок.За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 583 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 291 особа.