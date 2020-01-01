На Волині за останню добу зареєстрували 3 нових випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:12
На Волині станом на 10:00 10 квітня зареєстрували 41 лабораторно підтверджений методом ПЛР випадок COVID-19, в тому числі два летальних.
За попередню добу зареєстровано 3 випадки – у місті Луцьк, Горохівському та Рожищенському районах, - інформують у Волинській ОДА.
Також офіційно отримали інформацію про одужання першої захворілої дитини.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
• м. Луцьк – 13 випадків, (в т.ч. 1 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 4 випадки,
• Володимир-Волинський район – 4 випадки;
• Горохівський район – 4 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
• Рожищенський район – 2 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
• Ківерцівський район – 1 випадок;
• м. Ковель – 1 випадок;
• м. Нововолинськ – 1 випадок.
За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 583 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 291 особа.
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За попередню добу зареєстровано 3 випадки – у місті Луцьк, Горохівському та Рожищенському районах, - інформують у Волинській ОДА.
Також офіційно отримали інформацію про одужання першої захворілої дитини.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
• м. Луцьк – 13 випадків, (в т.ч. 1 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 4 випадки,
• Володимир-Волинський район – 4 випадки;
• Горохівський район – 4 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
• Рожищенський район – 2 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
• Ківерцівський район – 1 випадок;
• м. Ковель – 1 випадок;
• м. Нововолинськ – 1 випадок.
За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 583 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 291 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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