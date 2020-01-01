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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу

Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Волинський капелан ПЦУ Михайло Бучак відповів на низку питань, що стосуються звичаю цілувати ікони і чи безпечно це робити в умовах карантину.

Про це йдеться у блозі священнослужителя.

Михайло Бучак зазначив, що ікона для нього - не Бог, не Богородиця, не Святий Миколай. Ікона - це вікно до Бога, Діви Марії, ангелів. Це символ віри, що дозволяє зосередитися на молитві.

"Цілувати чи не цілувати ікони - це особиста справа кожного. У мене бажання під час коронавірусу їх цілувати ще більше виникає, бо це мої святині, це святині, перед якими пролито море сліз", - відзначив капелан.

Він наголосив, що у православній церкві дезінфікували ікони ще до пандемії і дотримуватимуться таких правил і надалі.

"Забороняти чи не забороняти цілувати ікони...Поки мені важко сказати, це моє внутрішнє відчуття. Я не контролюю, не стою там, як жандарм, щоб дивитися хто цілує ікону чи не цілує", - сказав Михайло Бучак.


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Теги: церква, ікони, коронавірус
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