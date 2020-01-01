Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу

Волинський капелан ПЦУвідповів на низку питань, що стосуються звичаю цілувати ікони і чи безпечно це робити в умовах карантину.Про це йдеться у блозі священнослужителя.Михайло Бучак зазначив, що ікона для нього - не Бог, не Богородиця, не Святий Миколай. Ікона - це вікно до Бога, Діви Марії, ангелів. Це символ віри, що дозволяє зосередитися на молитві."Цілувати чи не цілувати ікони - це особиста справа кожного. У мене бажання під час коронавірусу їх цілувати ще більше виникає, бо це мої святині, це святині, перед якими пролито море сліз", - відзначив капелан.Він наголосив, що у православній церкві дезінфікували ікони ще до пандемії і дотримуватимуться таких правил і надалі."Забороняти чи не забороняти цілувати ікони...Поки мені важко сказати, це моє внутрішнє відчуття. Я не контролюю, не стою там, як жандарм, щоб дивитися хто цілує ікону чи не цілує", - сказав Михайло Бучак.