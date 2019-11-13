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Волинянин «кинув» на гроші дівчину, обіцяючи роботу

Волинянин «кинув» на гроші дівчину, обіцяючи роботу
25-річну жительку Володимира-Волинського ошукали під час намагання працевлаштуватися.

Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” із посиланням на Володимир-Волинський відділ поліції.

На початку жовтня 2019 року її візуально знайомий чоловік пообіцяв працевлаштувати. Шахрайським способом він заволодів трьома тисячами гривень жінки.

Оперативно-розшуковими заходами дільничні офіцери поліції встановили, що шахрайські дії скоїв 30-річний мешканець Володимира-Волинського, який вже мав проблеми з законом.

Чоловік у 2015 році був судимий за частиною 2 статті 190 ККУ (Шахрайство).

Триває досудове розслідування.

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Теги: шахрай, Волинь
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