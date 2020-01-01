На Волині — нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 16:23
Сьогодні, 11 квітня, у Нововолинську підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці міський голова НововолинськаВіктор Сапожніков.
"На сьогодні маємо ще п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі входять до групи контактних чоловіка, який помер вранці", - йдеться у дописі.
Читати також: У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
Нагадаємо, що 72-річний житель Нововолинська у якого лабораторно підтвердили COVID-19, перебував у реанімації Волинської обласної лікарні, його було під'єднано до апарату ШВЛ. Сьогодні, 11 квітня, він помер.
"Звертаюся до кожного з вас, дорогі нововолинці, залишайтеся вдома. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування!", - наголошує посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці міський голова НововолинськаВіктор Сапожніков.
"На сьогодні маємо ще п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі входять до групи контактних чоловіка, який помер вранці", - йдеться у дописі.
Читати також: У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
Нагадаємо, що 72-річний житель Нововолинська у якого лабораторно підтвердили COVID-19, перебував у реанімації Волинської обласної лікарні, його було під'єднано до апарату ШВЛ. Сьогодні, 11 квітня, він помер.
"Звертаюся до кожного з вас, дорогі нововолинці, залишайтеся вдома. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування!", - наголошує посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 11 квітня
Сьогодні, 11:29
У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна жінка з важкою патологією
10 квітень, 17:01
Коментарі 0
Останні новини
На Волині — нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 16:23
В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах
Сьогодні, 16:16
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:44
Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави
Сьогодні, 15:17