Усі 7 нових випадків коронавірусу на Горохівщині – у медпрацівників

На Горохівщині протягом останньої доби коронавірус виявили у сімох людей.Усі вони – медики. Про цеповідомив головний лікар Горохівської центральної районної лікарніУсього медпрацівникам зробили 18 тестів ПЛР. З них, як вже відомо, 7 позитивних, а також прийшло чотири негативні результати. У райлікарні очікують решту результатів з Києва.«Інфіковано сім медичних працівників. Четверо з них з Горохова, решта – з Мар’янівки та Вільхівки. Наші медики перейшли на самоізоляцію. З Берестечківської зони госпіталізовано вчора двох людей у Луцьку обласну інфекційну лікарню», – повідомив головний медик Горохівської ЦРЛ.За словами Валерія Коби, зараз десять людей, серед яких двоє діток, знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні Горохівської ЦРЛ. У шістьох пацієнтів – пневмонія.