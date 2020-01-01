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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усі 7 нових випадків коронавірусу на Горохівщині – у медпрацівників

Усі 7 нових випадків коронавірусу на Горохівщині – у медпрацівників
На Горохівщині протягом останньої доби коронавірус виявили у сімох людей.

Усі вони – медики. Про це Район.Горохів повідомив головний лікар Горохівської центральної районної лікарні Валерій Коба.

Усього медпрацівникам зробили 18 тестів ПЛР. З них, як вже відомо, 7 позитивних, а також прийшло чотири негативні результати. У райлікарні очікують решту результатів з Києва.

«Інфіковано сім медичних працівників. Четверо з них з Горохова, решта – з Мар’янівки та Вільхівки. Наші медики перейшли на самоізоляцію. З Берестечківської зони госпіталізовано вчора двох людей у Луцьку обласну інфекційну лікарню», – повідомив головний медик Горохівської ЦРЛ.

За словами Валерія Коби, зараз десять людей, серед яких двоє діток, знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні Горохівської ЦРЛ. У шістьох пацієнтів – пневмонія.

Фото ілюстративне

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Теги: коронавірус, медики, Горохів, Волинь
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Коментарі 2
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Ну от як таке може бути???
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чому очікують з Києва ?
То ж у Луцьку тести роблять.
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