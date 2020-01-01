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«Дій вдома»: тих, хто повертається в Україну через Волинь, інформують, як діяти

«Дій вдома»: тих, хто повертається в Україну через Волинь, інформують, як діяти
Прикордонники Луцького загону у функціонуючих пунктах пропуску через державний кордон «Ягодин» та «Доманове» на виконання розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби України, роздають громадянам, котрі повертаються в Україну та отримують інформовані згоди, рекомендації щодо встановлення на особисті мобільні телефони мобільного додатку «Дій вдома».

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

Цей мобільний застосунок створений з метою покращення ситуації з поінформованості громадян, які повертаються на Батьківщину через пункти пропуску, з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Такі пам’ятки-рекомендації для громадян розроблені у взаємодії з місцевими органами влади для того, щоб людина, яка повернулася з-за кордону, де було зафіксовано спалах COVID-19, могла самостійно за допомоги свого смартфону зареєструватися в місці проходження самоізоляції або обсервації, а також у разі необхідності здійснити екстрений виклик на гарячу лінію МОЗ України.

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Теги: «Дій вдома», додаток, прикодонники, самоізоляція, Волинь
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