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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Нові випадки коронавірусу на Волині: серед захворілих – медсестра та пацієнт

Нові випадки коронавірусу на Волині: серед захворілих – медсестра та пацієнт
Станом на ранок 13-го квітня, за повідомленням Волинської ОДА, у Нововолинську та Іваничівському районі зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції за добу.

Про це пише БУГ.

Захворілі іваничівці – це медсестра, яка працює в Нововолинській центральній міській лікарні та один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця, який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ. Чоловік перебуває під наглядом лікарів Іваничівського центру ПМСД.

У Нововолинську коронавірус зафіксували ще в одного медичного працівника міської лікарні.


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Теги: коронавірус
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