Нові випадки коронавірусу на Волині: серед захворілих – медсестра та пацієнт





Про це пише



Захворілі іваничівці – це медсестра, яка працює в Нововолинській центральній міській лікарні та один пацієнт з числа контактних осіб



У Нововолинську коронавірус зафіксували ще в одного медичного працівника міської лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 13-го квітня, за повідомленням Волинської ОДА , у Нововолинську та Іваничівському районі зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції за добу.Про це пише БУГ Захворілі іваничівці – це медсестра, яка працює в Нововолинській центральній міській лікарні та один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця , який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ. Чоловік перебуває під наглядом лікарів Іваничівського центру ПМСД.У Нововолинську коронавірус зафіксували ще в одного медичного працівника міської лікарні.

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