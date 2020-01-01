Нові випадки коронавірусу на Волині: серед захворілих – медсестра та пацієнт
Сьогодні, 11:59
Станом на ранок 13-го квітня, за повідомленням Волинської ОДА, у Нововолинську та Іваничівському районі зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної інфекції за добу.
Про це пише БУГ.
Захворілі іваничівці – це медсестра, яка працює в Нововолинській центральній міській лікарні та один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця, який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ. Чоловік перебуває під наглядом лікарів Іваничівського центру ПМСД.
У Нововолинську коронавірус зафіксували ще в одного медичного працівника міської лікарні.
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Про це пише БУГ.
Захворілі іваничівці – це медсестра, яка працює в Нововолинській центральній міській лікарні та один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця, який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ. Чоловік перебуває під наглядом лікарів Іваничівського центру ПМСД.
У Нововолинську коронавірус зафіксували ще в одного медичного працівника міської лікарні.
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