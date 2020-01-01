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Громадянина Польщі судитимуть за смертельну ДТП на Волині, в якій загинуло двоє та травмувалося троє людей

Громадянина Польщі судитимуть за смертельну ДТП на Волині, в якій загинуло двоє та травмувалося троє людей
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та загибель кількох осіб.

Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo» трапилася 24 вересня 2019 року на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району, – повідомляє пресслужба прокуратури області.

Вантажівка під керуванням громадянина Республіки Польща, рухаючись в напрямку Ковеля, на швидкості зіткнулася із попутним мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 35-річний житель Луцька.

Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.

У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження троє пасажирів мікроавтобуса.

Водія вантажівки «DAF XF» обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).

Зауважують, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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