Громадянина Польщі судитимуть за смертельну ДТП на Волині, в якій загинуло двоє та травмувалося троє людей





Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo» трапилася 24 вересня 2019 року на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району, – повідомляє пресслужба



Вантажівка під керуванням громадянина Республіки Польща, рухаючись в напрямку Ковеля, на швидкості зіткнулася із попутним мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 35-річний житель Луцька.



Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.



У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження троє пасажирів мікроавтобуса.



Водія вантажівки «DAF XF» обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).



Зауважують, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 51-річним громадянином Республіки Польща правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та загибель кількох осіб.Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», вантажівки «DAF XF» та легкового автомобіля «Volvo» трапилася 24 вересня 2019 року на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району, – повідомляє пресслужба прокуратури області.Вантажівка під керуванням громадянина Республіки Польща, рухаючись в напрямку Ковеля, на швидкості зіткнулася із попутним мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 35-річний житель Луцька.Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком «Volvo» під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі.У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження троє пасажирів мікроавтобуса.Водія вантажівки «DAF XF» обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та загибель кількох осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).Зауважують, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію