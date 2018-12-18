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Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО

Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл розповів, як святкуватимуть Великдень у головному соборі Луцька та о котрій розпочнеться освячення кошиків.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне: Волинь.

Зокрема священнослужитель запевняє, що свято переносити не будуть, а відзначатимуть у день, визначений церковними канонами.

"Ми будемо створювати умови, аби люди одночасно не перебували на одній території в критичній кількості. Це першочергово стосується освячення пасок.

Освячення кошиків у Луцьку відбудеться у суботу та неділю. Ми співпрацюємо з поліцією, яка допомагає створити умови, щоб люди могли задовольнити свої духовні потреби, але тримали відстань у зв'язку з карантином", - розповідає Михаїл.

Парафіян закликають не приходити на якусь конкретну годину. Адже освячення у Свято-Троїцькому кафедральному соборі почнеться у суботу, 18 квітня, з 10 ранку, а закінчиться у неділю о 18.00.

Графік у інших церквах Луцька може бути інший, тому Михаїл наголошує, що потрібно уточнити інформацію у храмі, який відвідуєте.

"Переживати, що ти будеш їсти неосвячену паску не потрібно. Священники протягом двох днів чергуватимуть біля храму", - сказав Михаїл про головний собор Луцька.

У сільських місцевостях священнослужителі приходитимуться по селу, аби зменшити кількість людей поблизу церкви.

Також Михаїл просить, щоб люди заходили до собору виключно у масках. За потреби їх видадуть черниці біля входу на територію храму.

Детальніше у сюжеті.


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Теги: паска, собор, Великдень, Михаїл, вибір редактора
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