Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл розповів, як святкуватимуть Великдень у головному соборі Луцька та о котрій розпочнеться освячення кошиків.
Про це йдеться у сюжеті Суспільне: Волинь.
Зокрема священнослужитель запевняє, що свято переносити не будуть, а відзначатимуть у день, визначений церковними канонами.
"Ми будемо створювати умови, аби люди одночасно не перебували на одній території в критичній кількості. Це першочергово стосується освячення пасок.
Освячення кошиків у Луцьку відбудеться у суботу та неділю. Ми співпрацюємо з поліцією, яка допомагає створити умови, щоб люди могли задовольнити свої духовні потреби, але тримали відстань у зв'язку з карантином", - розповідає Михаїл.
Парафіян закликають не приходити на якусь конкретну годину. Адже освячення у Свято-Троїцькому кафедральному соборі почнеться у суботу, 18 квітня, з 10 ранку, а закінчиться у неділю о 18.00.
Графік у інших церквах Луцька може бути інший, тому Михаїл наголошує, що потрібно уточнити інформацію у храмі, який відвідуєте.
"Переживати, що ти будеш їсти неосвячену паску не потрібно. Священники протягом двох днів чергуватимуть біля храму", - сказав Михаїл про головний собор Луцька.
У сільських місцевостях священнослужителі приходитимуться по селу, аби зменшити кількість людей поблизу церкви.
Також Михаїл просить, щоб люди заходили до собору виключно у масках. За потреби їх видадуть черниці біля входу на територію храму.
Детальніше у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільне: Волинь.
Зокрема священнослужитель запевняє, що свято переносити не будуть, а відзначатимуть у день, визначений церковними канонами.
"Ми будемо створювати умови, аби люди одночасно не перебували на одній території в критичній кількості. Це першочергово стосується освячення пасок.
Освячення кошиків у Луцьку відбудеться у суботу та неділю. Ми співпрацюємо з поліцією, яка допомагає створити умови, щоб люди могли задовольнити свої духовні потреби, але тримали відстань у зв'язку з карантином", - розповідає Михаїл.
Парафіян закликають не приходити на якусь конкретну годину. Адже освячення у Свято-Троїцькому кафедральному соборі почнеться у суботу, 18 квітня, з 10 ранку, а закінчиться у неділю о 18.00.
Графік у інших церквах Луцька може бути інший, тому Михаїл наголошує, що потрібно уточнити інформацію у храмі, який відвідуєте.
"Переживати, що ти будеш їсти неосвячену паску не потрібно. Священники протягом двох днів чергуватимуть біля храму", - сказав Михаїл про головний собор Луцька.
У сільських місцевостях священнослужителі приходитимуться по селу, аби зменшити кількість людей поблизу церкви.
Також Михаїл просить, щоб люди заходили до собору виключно у масках. За потреби їх видадуть черниці біля входу на територію храму.
Детальніше у сюжеті.
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