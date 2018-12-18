Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО

розповів, як святкуватимуть Великдень у головному соборі Луцька та о котрій розпочнеться освячення кошиків.Про це йдеться у сюжеті Суспільне: Волинь.Зокрема священнослужитель запевняє, що свято переносити не будуть, а відзначатимуть у день, визначений церковними канонами."Ми будемо створювати умови, аби люди одночасно не перебували на одній території в критичній кількості. Це першочергово стосується освячення пасок.Освячення кошиків у Луцьку відбудеться у суботу та неділю. Ми співпрацюємо з поліцією, яка допомагає створити умови, щоб люди могли задовольнити свої духовні потреби, але тримали відстань у зв'язку з карантином", - розповідає Михаїл.Парафіян закликають не приходити на якусь конкретну годину. Адже освячення у Свято-Троїцькому кафедральному соборі почнеться у суботу, 18 квітня, з 10 ранку, а закінчиться у неділю о 18.00.Графік у інших церквах Луцька може бути інший, тому Михаїл наголошує, що потрібно уточнити інформацію у храмі, який відвідуєте."Переживати, що ти будеш їсти неосвячену паску не потрібно. Священники протягом двох днів чергуватимуть біля храму", - сказав Михаїл про головний собор Луцька.У сільських місцевостях священнослужителі приходитимуться по селу, аби зменшити кількість людей поблизу церкви.Також Михаїл просить, щоб люди заходили до собору виключно у масках. За потреби їх видадуть черниці біля входу на територію храму.Детальніше у сюжеті.