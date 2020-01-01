Волинянам буде простіше зареєструватися в центрах зайнятості





Про це поввідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.



Тепер для реєстрації в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю достатньо лише заяв. Бланк заяви для надання/поновлення статусу безробітного доступний за посиланням:



Форму заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю можна завантажити тут:



«Завантажте ці заяви на ваш комп’ютер або смартфон, роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та відскануйте заяви. Якщо технічної можливості немає, таку заяву можна написати від руки, сфотографувати та прикріпити до листа», – пояснюють у Волинському обласному центрі зайнятості.



Після цього заяву необхідно відправити:



- на електронну адресу найближчого до вас центру зайнятості. Контакти – тут:



- через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену в центрі зайнятості (в паперовому вигляді, затверджену вашим особистим підписом). Адреси ЦЗ – тут:



Важливо! У заявах мають бути вказані актуальні номери ваших контактних телефонів та вашої поштові скриньки. Надсилайте заяви впродовж дня (з понеділка по п’ятницю) у робочі години.



Якщо ви вирішили подати заяву безпосередньо в центрі зайнятості, зауважте, що в бланк потрібно внести ваші коректні дані – номер та серію паспорта, ідентифікаційний код тощо.



Після подачі документів чекайте відповіді від центру зайнятості щодо ухваленого рішення та тримайте зв'язок із вашим кар'єрним радником.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 13 квітня Державна служба зайнятості, зокрема Волинський обласний центр зайнятості, спростила процедура отримання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю.Про це поввідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Тепер для реєстрації в центрі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю достатньо лише заяв. Бланк заяви для надання/поновлення статусу безробітного доступний за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/imce/zayava_sb_covid-19_10-04_sayt.pdf Форму заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю можна завантажити тут: https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/imce/zayava_db_covid_01-04_10-04_zrazok.pdf «Завантажте ці заяви на ваш комп’ютер або смартфон, роздрукуйте їх та заповніть власноруч. Поставте підпис та відскануйте заяви. Якщо технічної можливості немає, таку заяву можна написати від руки, сфотографувати та прикріпити до листа», – пояснюють у Волинському обласному центрі зайнятості.Після цього заяву необхідно відправити:- на електронну адресу найближчого до вас центру зайнятості. Контакти – тут: https://vol.dcz.gov.ua/novyna/uvaga-kontakty-garyachyh-liniy-na-period-karantynu У темі листа зазначте прізвище, ім'я, по батькові.- через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену в центрі зайнятості (в паперовому вигляді, затверджену вашим особистим підписом). Адреси ЦЗ – тут: https://vol.dcz.gov.ua/publikaciya/kontakty-miskogo-miskrayonnogo-centriv-zaynyatosti-ta-filiy-volynskogo-oblasnogo-centru Важливо! У заявах мають бути вказані актуальні номери ваших контактних телефонів та вашої поштові скриньки. Надсилайте заяви впродовж дня (з понеділка по п’ятницю) у робочі години.Якщо ви вирішили подати заяву безпосередньо в центрі зайнятості, зауважте, що в бланк потрібно внести ваші коректні дані – номер та серію паспорта, ідентифікаційний код тощо.Після подачі документів чекайте відповіді від центру зайнятості щодо ухваленого рішення та тримайте зв'язок із вашим кар'єрним радником.

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