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У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО

У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
Цьогоріч українці відзначатимуть особливий Великдень. В умовах карантину спільного освячення пасок не буде. Але для багатьох вірян так важливо скуштувати свяченого великоднього хліба.

Саме тому в гіпермаркеті “Там Там сімейні традиції” прочитали молитву та освятили паски одразу на прилавках, пише 12 канал.

Священники зі Свято-Троїцького собору зайшли й у цех, щоб покропити всі інгредієнти для майбутнього святкового хліба.

“В цей період карантину ми вирішили освятити пасочки для покупців, для жителів міста Луцьк, запросили священників зі Свято-Троїцького кафедрального собору”, – каже директорка гіпермаркету “Там-Там” Аліна Іващенко.

Таке дійство викликало захват і у відвідувачів: вони зупинялися просто посеред гіпермаркету, аби послухати молитву й одразу ж купували освячені паски.

“Цьогоріч вже ми будемо вдома, святити паску не підемо в церкву. Але я дуже рада, що я зустріла тут батюшок, які освятили хлібчик і будемо їсти освячену паску”, – поділилася покупчиня Наталія Янюк.

“Це ваша добра справа, що ви забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Споживання паски, цього хліба святого в честь Воскресіння Христового – це один із штрихів ваших добрих діл”, – наголосив староста Свято-троїцького кафедрального собору Володимир Подолець.

Фото Поліни Березюк
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО
У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО



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Теги: Там Там, паски
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