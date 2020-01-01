У «Тамі Тамі» продають освячені паски. ФОТО





Саме тому в гіпермаркеті “Там Там сімейні традиції” прочитали молитву та освятили паски одразу на прилавках, пише



Священники зі Свято-Троїцького собору зайшли й у цех, щоб покропити всі інгредієнти для майбутнього святкового хліба.



“В цей період карантину ми вирішили освятити пасочки для покупців, для жителів міста Луцьк, запросили священників зі Свято-Троїцького кафедрального собору”, – каже директорка гіпермаркету “Там-Там” Аліна Іващенко.



Таке дійство викликало захват і у відвідувачів: вони зупинялися просто посеред гіпермаркету, аби послухати молитву й одразу ж купували освячені паски.



“Цьогоріч вже ми будемо вдома, святити паску не підемо в церкву. Але я дуже рада, що я зустріла тут батюшок, які освятили хлібчик і будемо їсти освячену паску”, – поділилася покупчиня Наталія Янюк.



“Це ваша добра справа, що ви забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Споживання паски, цього хліба святого в честь Воскресіння Христового – це один із штрихів ваших добрих діл”, – наголосив староста Свято-троїцького кафедрального собору Володимир Подолець.



Фото Поліни Березюк







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч українці відзначатимуть особливий Великдень. В умовах карантину спільного освячення пасок не буде. Але для багатьох вірян так важливо скуштувати свяченого великоднього хліба.Саме тому в гіпермаркеті “Там Там сімейні традиції” прочитали молитву та освятили паски одразу на прилавках, пише 12 канал Священники зі Свято-Троїцького собору зайшли й у цех, щоб покропити всі інгредієнти для майбутнього святкового хліба.“В цей період карантину ми вирішили освятити пасочки для покупців, для жителів міста Луцьк, запросили священників зі Свято-Троїцького кафедрального собору”, – каже директорка гіпермаркету “Там-Там”Таке дійство викликало захват і у відвідувачів: вони зупинялися просто посеред гіпермаркету, аби послухати молитву й одразу ж купували освячені паски.“Цьогоріч вже ми будемо вдома, святити паску не підемо в церкву. Але я дуже рада, що я зустріла тут батюшок, які освятили хлібчик і будемо їсти освячену паску”, – поділилася покупчиня“Це ваша добра справа, що ви забезпечуєте людям готовий пасхальний атрибут. Споживання паски, цього хліба святого в честь Воскресіння Христового – це один із штрихів ваших добрих діл”, – наголосив староста Свято-троїцького кафедрального соборуФото Поліни Березюк

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