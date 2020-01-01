На Волині третій день гасять пожежу на торф’янику





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Станом на 8:00 15 квітня погашено 1,5 га, на місці події працюють 11 рятувальників 14-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області, їм допомагають 7 місцевих жителів.



Для безперебійної подачі води на значну відстань для гасіння вогню розгорнуто пожежну насосну станцію та рукавний автомобіль.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 13 квітня триває гасіння пожежі на торф’янику біля села Шменьки Ратнівського району на площі близько 2,5 га.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Станом на 8:00 15 квітня погашено 1,5 га, на місці події працюють 11 рятувальників 14-ої державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне Управління ДСНС у Волинській області, їм допомагають 7 місцевих жителів.Для безперебійної подачі води на значну відстань для гасіння вогню розгорнуто пожежну насосну станцію та рукавний автомобіль.

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