На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 13:26
На Волині водій Peugeot пропонував патрульним хабар.
Зазначається, що керуючи автомобілем, чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку "проїзд без зупинки заборонено". Зупинивши порушника, інспектори виявили в нього ознаки сп’яніння, при цьому, останній не мав при собі відповідних документів для керування автівкою, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Аби уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 50 доларів, поклавши їх на стіл в приміщенні стаціонарного поста. Після цього викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловіку-порушнику загрожує кримінальна відповідальність.
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Зазначається, що керуючи автомобілем, чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку "проїзд без зупинки заборонено". Зупинивши порушника, інспектори виявили в нього ознаки сп’яніння, при цьому, останній не мав при собі відповідних документів для керування автівкою, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Аби уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 50 доларів, поклавши їх на стіл в приміщенні стаціонарного поста. Після цього викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловіку-порушнику загрожує кримінальна відповідальність.
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