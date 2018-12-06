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На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських

На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських
На Волині водій Peugeot пропонував патрульним хабар.

Зазначається, що керуючи автомобілем, чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку "проїзд без зупинки заборонено". Зупинивши порушника, інспектори виявили в нього ознаки сп’яніння, при цьому, останній не мав при собі відповідних документів для керування автівкою, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Аби уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 50 доларів, поклавши їх на стіл в приміщенні стаціонарного поста. Після цього викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіку-порушнику загрожує кримінальна відповідальність.

На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських

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Теги: хабар, патрульні, водій
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