У Дніпрі перекопали дорогу до церкви, де у неділю майже 300 людей причащали з однієї ложки
Сьогодні, 15:58
У Дніпрі перекопали вхід до церкви, де у Вербну неділю парафіян причащали з однієї ложки. Влада вважає, що церковники таким чином порушили постанови міської ради про карантинні заходи.
Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко в соцмережі Facebook, - пише Укрінформ.
"Один із служителів культу (не плутати зі священнослужителями), напевно згідно зі статутом чи штатним розкладом МП, прийняв рішення про проведення масового заходу, порушуючи постанову міської ради. У цьому заході, що відбувся цієї неділі, служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян... Однією і тією самою ложкою, з однієї і тієї самої бадді. 300 осіб. Я не знаю, чи викладають зараз у духовних семінаріях основи гігієни і академмінімум про нерозповсюдження інфекцій, але те, що керівник вищезгаданої обителі наплював на рішення міської ради, залишається фактом", - заявив Лисенко.
Він також повідомив, що у виритій траншеї виявили снаряд часів Другої світової війни.
"Траншею огороджено. Працює МНС. Будемо уважно обстежувати всю територію...", - уточнив Лисенко і попросив представників усіх конфесій утриматися від проведення всіх масових заходів на період карантину.
Напередодні про жорсткі заходи щодо порушників повідомив міський голова Борис Філатов в особистому акаунті соцмережі Facebook.
"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах прийому брухту. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію. Я вас чесно попереджаю. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог", - заявив Філатов.
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Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко в соцмережі Facebook, - пише Укрінформ.
"Один із служителів культу (не плутати зі священнослужителями), напевно згідно зі статутом чи штатним розкладом МП, прийняв рішення про проведення масового заходу, порушуючи постанову міської ради. У цьому заході, що відбувся цієї неділі, служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян... Однією і тією самою ложкою, з однієї і тієї самої бадді. 300 осіб. Я не знаю, чи викладають зараз у духовних семінаріях основи гігієни і академмінімум про нерозповсюдження інфекцій, але те, що керівник вищезгаданої обителі наплював на рішення міської ради, залишається фактом", - заявив Лисенко.
Він також повідомив, що у виритій траншеї виявили снаряд часів Другої світової війни.
"Траншею огороджено. Працює МНС. Будемо уважно обстежувати всю територію...", - уточнив Лисенко і попросив представників усіх конфесій утриматися від проведення всіх масових заходів на період карантину.
Напередодні про жорсткі заходи щодо порушників повідомив міський голова Борис Філатов в особистому акаунті соцмережі Facebook.
"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах прийому брухту. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію. Я вас чесно попереджаю. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні відносини з Владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог", - заявив Філатов.
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Коментарі 3
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Я розглядаю ситуацію із зборами УПЦ МП (ФСБ) із точки зору логіки церква - це громадське місце, тобто велике скупчення людей. Це може нести загрозу, якщо наприклад, людина із підозрою на вірус звернеться до священника (ну так, треба будуть його послуги, якщо не прийняти відповідні міри), а не до лікарні може піти так звана "ланцюгова реакція", яка несе за собою епідемію.
Якщо зважати на слова Павла чи Алєксандра Усіка, які закликали населення йти до церкви, причащатися та вести із собою дітей, можна сказати, що це - маразм! Варто подумати!