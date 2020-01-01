Служба зайнятості попереджає волинян про шахраїв, які виманюють особисті дані
Сьогодні, 17:24
В умовах карантину Волинська обласна служба зайнятості перейшла на дистанційний режим роботи. Фахівці періодично телефонують до клієнтів, які подали заяви на реєстрацію в центрах зайнятості, призначення виплати допомоги по безробіттю чи вже перебувають на обліку.
Однак цією ситуацією почали користуватися шахраї, – передає пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Під прикриттям фахівців служби зайнятості любителі легкої наживи намагаються дізнатися ваші паспортні дані. В обласному центрі зайнятості кажуть, що, на жаль, вже є декілька таких прикрих випадків.
Тож фахівці закликають пам’ятати:
– якщо Вам телефонує фахівець служби зайнятості – він обов’язково відрекомендується: назве прізвище та ім’я, посаду, філію.
– він звертатиметься до вас на ім’я та по батькові, оскільки ці дані є в базі центру зайнятості;
– фахівці ніколи не вимагають називати ваші особисті дані. Навпаки – вказують наявні і просять їх підтвердити або скорегувати.
– представники служби зайнятості ніколи не просять називати номери банківських карток чи особистих банківських рахунків.
– якщо у названих даних є помилка – не вимагають диктувати правильні, а просять відсканувати чи сфотографувати коректний варіант і надіслати на офіційну електронну адресу центру зайнятості або передати через скриньки для кореспонденції, розміщені біля центрів зайнятості.
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Однак цією ситуацією почали користуватися шахраї, – передає пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Під прикриттям фахівців служби зайнятості любителі легкої наживи намагаються дізнатися ваші паспортні дані. В обласному центрі зайнятості кажуть, що, на жаль, вже є декілька таких прикрих випадків.
Тож фахівці закликають пам’ятати:
– якщо Вам телефонує фахівець служби зайнятості – він обов’язково відрекомендується: назве прізвище та ім’я, посаду, філію.
– він звертатиметься до вас на ім’я та по батькові, оскільки ці дані є в базі центру зайнятості;
– фахівці ніколи не вимагають називати ваші особисті дані. Навпаки – вказують наявні і просять їх підтвердити або скорегувати.
– представники служби зайнятості ніколи не просять називати номери банківських карток чи особистих банківських рахунків.
– якщо у названих даних є помилка – не вимагають диктувати правильні, а просять відсканувати чи сфотографувати коректний варіант і надіслати на офіційну електронну адресу центру зайнятості або передати через скриньки для кореспонденції, розміщені біля центрів зайнятості.
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