У Нововолинську хворий на коронавірус потрапив до реанімації

16 квітня вранці діагностували коронавірус ще в одного пацієнта, який зараз перебуває в реанімаційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.Про це йдеться на сайті мерії.За попередню добу отримали 3 позитивних результати дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19.14 хворих на коронавірусну інфекцію перебувають на амбулаторному лікуванні, 3 пацієнти зі встановленим діагнозом "коронавірусна інфекція" лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще 4 хворих на коронавірус людей – на лікуванні в обласній лікарні.Уже встановили більше 200 контактних осіб.