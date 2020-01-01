У Нововолинську хворий на коронавірус потрапив до реанімації
Сьогодні, 10:55
16 квітня вранці діагностували коронавірус ще в одного пацієнта, який зараз перебуває в реанімаційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Про це йдеться на сайті мерії.
За попередню добу отримали 3 позитивних результати дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19.
14 хворих на коронавірусну інфекцію перебувають на амбулаторному лікуванні, 3 пацієнти зі встановленим діагнозом "коронавірусна інфекція" лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще 4 хворих на коронавірус людей – на лікуванні в обласній лікарні.
Уже встановили більше 200 контактних осіб.
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Про це йдеться на сайті мерії.
За попередню добу отримали 3 позитивних результати дослідження зразків проведених методом полімеразно-ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19.
14 хворих на коронавірусну інфекцію перебувають на амбулаторному лікуванні, 3 пацієнти зі встановленим діагнозом "коронавірусна інфекція" лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще 4 хворих на коронавірус людей – на лікуванні в обласній лікарні.
Уже встановили більше 200 контактних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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