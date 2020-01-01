Через негоду на дорозі Київ-Ковель-Ягодин – моторошна аварія за участі 6 авто: є загиблі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Через негоду на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляє патрульна поліція України.
В аварії зіткнулися 6 автомобілів - чотири вантажних і два легкових. Інформують, що внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.
За інформацією патрульної поліції Київської області, поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово припинений. Через сильний вітер видимість обмежена. Об’їзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.
На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція України.
В аварії зіткнулися 6 автомобілів - чотири вантажних і два легкових. Інформують, що внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.
За інформацією патрульної поліції Київської області, поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово припинений. Через сильний вітер видимість обмежена. Об’їзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.
На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО
Сьогодні, 15:41
У санаторії «Червона калина» прокоментували випадок з інфікованим волинянином, який помер від COVID-19
Сьогодні, 15:25
Через негоду на дорозі Київ-Ковель-Ягодин – моторошна аварія за участі 6 авто: є загиблі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Валентин Вітер очолить Ковельське МТМО
Сьогодні, 15:10
У Збройних Силах України – друга смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:00