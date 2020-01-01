Через негоду на дорозі Київ-Ковель-Ягодин – моторошна аварія за участі 6 авто: є загиблі. ВІДЕО





Про це повідомляє патрульна поліція України.



В аварії зіткнулися 6 автомобілів - чотири вантажних і два легкових. Інформують, що внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.



За інформацією



На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через негоду на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП.Про це повідомляє патрульна поліція України.В аварії зіткнулися 6 автомобілів - чотири вантажних і два легкових. Інформують, що внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.За інформацією патрульної поліції Київської області , поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово припинений. Через сильний вітер видимість обмежена. Об’їзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.Деталі - згодом.

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