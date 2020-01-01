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Через негоду на дорозі Київ-Ковель-Ягодин – моторошна аварія за участі 6 авто: є загиблі. ВІДЕО

Через негоду на дорозі Київ-Ковель-Ягодин – моторошна аварія за участі 6 авто: є загиблі. ВІДЕО
Через негоду на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

В аварії зіткнулися 6 автомобілів - чотири вантажних і два легкових. Інформують, що внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.

За інформацією патрульної поліції Київської області, поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово припинений. Через сильний вітер видимість обмежена. Об’їзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.

На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Деталі - згодом.


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Теги: аварія, ДТП
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