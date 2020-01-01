Допомогу ми не отримаємо найближчим часом, – луцький політолог про МВФ





Ведуча озвучила думку, що у свою чергу, це, ймовірно, розблокує прийняття "антиколомойського" закону, що сприятиме отриманню коштів від Міжнародного валютного фонду, -



Протягом ефіру експерти висловлювали свої думки з цього приводу і, зокрема, зауважили, що зміни до регламенту ВР суттєво обмежать права депутатів та їхніх виборців, а зробити такі зміни тимчасовими не вийде.



Схожої позиції дотримався і луцький політолог та співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход.



"Спрогнозувати, що буде далі – досить важко. Зрозуміло поки що одне: Україні сьогодні потрібні додаткові ресурси для того, щоб боротися з коронавірусом, і щоб економіка України не впала до такого рівня, коли громадяни не зможуть фактично забезпечувати свої природні потреби. Але яким чином буде рухатися процес... Допустимо, сьогодні проголосують про зміни до регламенту. Безумовно, можуть бути позови до Конституційного суду. Можуть бути зареєстровані постанови про скасування цих змін, ну і це звична процедура для українського парламенту. Мені здається, що дійсно владна команда десь іде не тим шляхом, гасячи такі пожежі, які виникають час від часу", – прокоментував Михайло Наход.



На запитання, коли Україна може отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду та інших європейських партнерів, політолог припустив, що це відбудеться не скоро.



"Очевидно, що цю допомогу ми не отримаємо найближчим часом. В кращому випадку, я вже дивився виступи інших політиків, експертів, вони говорять, що не раніше кінця травня – початку червня. Я навіть менш оптимістичний у цих термінах, я думаю, що це може бути літо, а може й навіть кінець літа. По-перше, ці кошти потрібні не вже, вони потрібні для того, щоб підтримувати українську економіку. Тому я передбачаю, що процедура, прийняття закону – це лише одна невеличка умова. Далі будуть переговори уже з МВФ, і невідомо, коли вони приймуть фінальне рішення про надання цих коштів", – додав Михайло Наход.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 16 квітня, в ефірі телеканалу «Прямий» обговорювали перспективи підписання закону про зміни до регламенту під час засідання Верховної Ради.Ведуча озвучила думку, що у свою чергу, це, ймовірно, розблокує прийняття "антиколомойського" закону, що сприятиме отриманню коштів від Міжнародного валютного фонду, - передає ІА Конкурент.Протягом ефіру експерти висловлювали свої думки з цього приводу і, зокрема, зауважили, що зміни до регламенту ВР суттєво обмежать права депутатів та їхніх виборців, а зробити такі зміни тимчасовими не вийде.Схожої позиції дотримався і луцький політолог та співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход."Спрогнозувати, що буде далі – досить важко. Зрозуміло поки що одне: Україні сьогодні потрібні додаткові ресурси для того, щоб боротися з коронавірусом, і щоб економіка України не впала до такого рівня, коли громадяни не зможуть фактично забезпечувати свої природні потреби. Але яким чином буде рухатися процес... Допустимо, сьогодні проголосують про зміни до регламенту. Безумовно, можуть бути позови до Конституційного суду. Можуть бути зареєстровані постанови про скасування цих змін, ну і це звична процедура для українського парламенту. Мені здається, що дійсно владна команда десь іде не тим шляхом, гасячи такі пожежі, які виникають час від часу", – прокоментував Михайло Наход.На запитання, коли Україна може отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду та інших європейських партнерів, політолог припустив, що це відбудеться не скоро."Очевидно, що цю допомогу ми не отримаємо найближчим часом. В кращому випадку, я вже дивився виступи інших політиків, експертів, вони говорять, що не раніше кінця травня – початку червня. Я навіть менш оптимістичний у цих термінах, я думаю, що це може бути літо, а може й навіть кінець літа. По-перше, ці кошти потрібні не вже, вони потрібні для того, щоб підтримувати українську економіку. Тому я передбачаю, що процедура, прийняття закону – це лише одна невеличка умова. Далі будуть переговори уже з МВФ, і невідомо, коли вони приймуть фінальне рішення про надання цих коштів", – додав Михайло Наход.

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