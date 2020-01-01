В Україні на COVID-19 захворіло понад тисячу лікарів





Про це під час брифінгу 19 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент



"Загалом за весь час пандемії захворіло 5449 осіб, з них 358 дітей та 1031 медичний працівник. Загалом одужало 347 осіб. Летальних випадків 141", - сказав Степанов.



З його слів, загалом за попередню добу було здійснено 4695 досліджень методом ПЛР.



"Якщо говорити в розрізі регіонів, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 49, та місті Києві – 31", - сказав міністр.



Нагадаємо, в Україні зафіксували 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на сьогодні в Україні на коронавірусну хворобу захворів 1031 медик та 358 дітей.Про це під час брифінгу 19 квітня заявив міністр охорони здоров’я, передає кореспондент УНН. "Загалом за весь час пандемії захворіло 5449 осіб, з них 358 дітей та 1031 медичний працівник. Загалом одужало 347 осіб. Летальних випадків 141", - сказав Степанов.З його слів, загалом за попередню добу було здійснено 4695 досліджень методом ПЛР."Якщо говорити в розрізі регіонів, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 49, та місті Києві – 31", - сказав міністр.Нагадаємо, в Укрз них 141 випадок - летальний.

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