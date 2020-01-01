В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла

В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19. Усього дослідили 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Протягом 19 квітня отримали 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);м. Київ — 850 випадків (33 одужали);Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);Миколаївська обл. — 37 випадків;Одеська обл. — 137 випадків;Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізували 1 910 осіб, з них 91 дитина.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.