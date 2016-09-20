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Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл

Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл
Українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі.

Про це під час проведення онлайн конференції повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, - пише Освіта.ua.

За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання.

«Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка ухвалюється педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня», - сказала Мандзій.

Вона нагадала, що враховуючи принцип академічної автономії, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.

Також вона наголосила, що виходячи з тенденцій, для організації освітнього процесу в школах епідеміологічна ситуація має бути принципово іншою.

Окрім того, в.о. міністра освіти і науки подякувала учителям і батькам за організацію і включення у процес дистанційного навчання школярів.

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Теги: школа, діти, навчання
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