Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл





Про це під час проведення онлайн конференції повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, - пише

За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання.



«Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка ухвалюється педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня», - сказала Мандзій.



Вона нагадала, що враховуючи принцип академічної автономії, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.



Також вона наголосила, що виходячи з тенденцій, для організації освітнього процесу в школах епідеміологічна ситуація має бути принципово іншою.



Окрім того, в.о. міністра освіти і науки подякувала учителям і батькам за організацію і включення у процес дистанційного навчання школярів.

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За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання.«Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка ухвалюється педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня», - сказала Мандзій.Вона нагадала, що враховуючи принцип академічної автономії, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.Також вона наголосила, що виходячи з тенденцій, для організації освітнього процесу в школах епідеміологічна ситуація має бути принципово іншою.Окрім того, в.о. міністра освіти і науки подякувала учителям і батькам за організацію і включення у процес дистанційного навчання школярів.

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