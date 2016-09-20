Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл
Сьогодні, 10:21
Українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі.
Про це під час проведення онлайн конференції повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, - пише Освіта.ua.
За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання.
«Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка ухвалюється педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня», - сказала Мандзій.
Вона нагадала, що враховуючи принцип академічної автономії, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.
Також вона наголосила, що виходячи з тенденцій, для організації освітнього процесу в школах епідеміологічна ситуація має бути принципово іншою.
Окрім того, в.о. міністра освіти і науки подякувала учителям і батькам за організацію і включення у процес дистанційного навчання школярів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час проведення онлайн конференції повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, - пише Освіта.ua.
За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання.
«Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року, яка ухвалюється педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційних технологій з учнями до закінчення травня», - сказала Мандзій.
Вона нагадала, що враховуючи принцип академічної автономії, педагогічні ради шкіл мають самостійно визначити принципи освітнього процесу і дати завершення навчального року.
Також вона наголосила, що виходячи з тенденцій, для організації освітнього процесу в школах епідеміологічна ситуація має бути принципово іншою.
Окрім того, в.о. міністра освіти і науки подякувала учителям і батькам за організацію і включення у процес дистанційного навчання школярів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
Впускатимуть лише місцевих: у Нововолинську починають роботу контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 10:35
Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл
Сьогодні, 10:21
Сімейна драма на Львівщині: батько застрелив хлопця своєї доньки, який роками з неї знущався. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58