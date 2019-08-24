Утеплюють будівлю: у Луцьку «зашили» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком

У Луцьку, утеплюючи фасад будівлі навчально-реабілітаційного центру, "стерли" унікальний мурал.Про це повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини"З одного боку, ця ситуація вказує, що ми як місто поки що програємо самі собі на смисловому рівні нашої культури. Адже ідеться не просто про черговий мурал, а про Замок і Миколая. Особливо останній мав сакральне значення для лучан від приблизно XVI століття (подія XIII ст.), відколи увійшов на міські печатки. Вежа - символ міста останніх 150 років.З іншого боку, важко заперечувати проти утеплення і економії, врешті-решт, суспільних коштів. Прагматизм - велика сила. Ситуація двояка", - зауважив Котис.Мурал створили завдяки проєкту Google street art Project у 2015 році. Над роботою працювали Magic Art Group в рамках фестивалю Art Territory.Основними елементами малюнка були Луцький замок та зображення покровителя міста Святого Миколая.Натомість радник мераповідомив, що мурал заново відтворять його автори на капітально відремонтованому фасаді у вигляді максимально ідентичному до первісного.