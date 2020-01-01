Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО

Галина Падалко, яка учора,



Історією вона поділися із



«Пускали на розпис лише втрьох. Наречені і хтось ще один (оператор чи фотограф). Обов’язково у масках та рукавичках. Під час самого розпису жінка, яка нас розписувала так розхвилювалась, що попросила розпочати церемонію від початку. Для нас це була по факту просто формальність і ми не дуже надавали цьому великого значення, тому це стало ось такою фішечкою розпису», – із усмішкою розповіла телеведуча.



Окрім цього Галина Падалко надала кілька фото із весілля, яке відбулося у Харкові.



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