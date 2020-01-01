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Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО

Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Відома луцька телеведуча Галина Падалко, яка учора, 25 квітня вийшла заміж, розповіла, який курйоз трапився під час офіційної реєстрації шлюбу.

Історією вона поділися із «Конкурентом» 26 квітня.

«Пускали на розпис лише втрьох. Наречені і хтось ще один (оператор чи фотограф). Обов’язково у масках та рукавичках. Під час самого розпису жінка, яка нас розписувала так розхвилювалась, що попросила розпочати церемонію від початку. Для нас це була по факту просто формальність і ми не дуже надавали цьому великого значення, тому це стало ось такою фішечкою розпису», – із усмішкою розповіла телеведуча.

Окрім цього Галина Падалко надала кілька фото із весілля, яке відбулося у Харкові.
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО

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Теги: Галина Падалко, курйоз, весілля
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