Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Відома луцька телеведуча Галина Падалко, яка учора, 25 квітня вийшла заміж, розповіла, який курйоз трапився під час офіційної реєстрації шлюбу.
Історією вона поділися із «Конкурентом» 26 квітня.
«Пускали на розпис лише втрьох. Наречені і хтось ще один (оператор чи фотограф). Обов’язково у масках та рукавичках. Під час самого розпису жінка, яка нас розписувала так розхвилювалась, що попросила розпочати церемонію від початку. Для нас це була по факту просто формальність і ми не дуже надавали цьому великого значення, тому це стало ось такою фішечкою розпису», – із усмішкою розповіла телеведуча.
Окрім цього Галина Падалко надала кілька фото із весілля, яке відбулося у Харкові.
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Історією вона поділися із «Конкурентом» 26 квітня.
«Пускали на розпис лише втрьох. Наречені і хтось ще один (оператор чи фотограф). Обов’язково у масках та рукавичках. Під час самого розпису жінка, яка нас розписувала так розхвилювалась, що попросила розпочати церемонію від початку. Для нас це була по факту просто формальність і ми не дуже надавали цьому великого значення, тому це стало ось такою фішечкою розпису», – із усмішкою розповіла телеведуча.
Окрім цього Галина Падалко надала кілька фото із весілля, яке відбулося у Харкові.
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