У Володимирі-Волинському поліція патрулює кладовище





Подібні дії проводяться з метою запобігти порушенню карантинних заходів, -



Близько 10-ої години ранку перевіряли, як здійснюється патрулювання, т.в.о. начальника Володимир-Волинського відділу поліції Василь Майданюк, а також перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.



На всіх входах до Федорівського та Лодомирського кладовищ стоїть поліція. Не пускають також машини на в’їзді до Федорівського кладовища.



Порушників карантинних заходів станом на 10-ту ранку не виявлено.



Як повідомив Ярослав Мавтійчук, до Провідної неділі з кладовищ комунальниками міста було вивезено 200 кубічних метрів сміття.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрулювання біля кладовищ у Володимирі-Волинському та районі від ранку 26-го квітня розпочали правоохоронці.Подібні дії проводяться з метою запобігти порушенню карантинних заходів, - пише БУГ.Близько 10-ої години ранку перевіряли, як здійснюється патрулювання, т.в.о. начальника Володимир-Волинського відділу поліції, а також перший заступник міського головиНа всіх входах до Федорівського та Лодомирського кладовищ стоїть поліція. Не пускають також машини на в’їзді до Федорівського кладовища.Порушників карантинних заходів станом на 10-ту ранку не виявлено.Як повідомив Ярослав Мавтійчук, до Провідної неділі з кладовищ комунальниками міста було вивезено 200 кубічних метрів сміття.

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