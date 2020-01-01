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У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Волинські патрульні виявили у 32-річного чоловіка речовини, схожі на наркотичні

Так, 29 квітня приблизно о 10-ій годині ранку, інспектори, обстежуючи прилеглі території міста Луцька, помітили підозрілого чоловіка.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили дві пластикові колби з прозорою речовиною та поліетиленовий пакет з білою кристалічною порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичні.

Патрульні одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Теги: наркотики, Луцьк
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