У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками





Так, 29 квітня приблизно о 10-ій годині ранку, інспектори, обстежуючи прилеглі території міста Луцька, помітили підозрілого чоловіка.



Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили дві пластикові колби з прозорою речовиною та поліетиленовий пакет з білою кристалічною порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичні.



Патрульні одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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