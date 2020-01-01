У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 17:50
Волинські патрульні виявили у 32-річного чоловіка речовини, схожі на наркотичні
Так, 29 квітня приблизно о 10-ій годині ранку, інспектори, обстежуючи прилеглі території міста Луцька, помітили підозрілого чоловіка.
Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили дві пластикові колби з прозорою речовиною та поліетиленовий пакет з білою кристалічною порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичні.
Патрульні одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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Так, 29 квітня приблизно о 10-ій годині ранку, інспектори, обстежуючи прилеглі території міста Луцька, помітили підозрілого чоловіка.
Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили дві пластикові колби з прозорою речовиною та поліетиленовий пакет з білою кристалічною порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичні.
Патрульні одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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