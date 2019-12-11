У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook Григорій Недопад.



Щебенево-мастиковий асфальтобетон вже встигли облаштувати на зупинці напроти школи №5 та біля автошколи ТСОУ. Зазначають, що нове покриття стійке до ушкоджень, надійне у літній період, коли розігрітий асфальт зазнає найбільше ушкоджень.



Вищезгадані зупинки мали суттєві деформації, які шкодили водіям, транспорту і пасажирам. Наразі всі ушкодження усунули, а території біля зупинок відремонтували. Найближчим часом полагодять ще кілька зупинок, асфальтове покриття на яких зазнало найбільше ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За тимчасової відсутності громадського транспорту на дорогах міста Луцька почали лагодити покриття зупинок, на яких утворилися «напливи» і серйозні ушкодження.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського головиЩебенево-мастиковий асфальтобетон вже встигли облаштувати на зупинці напроти школи №5 та біля автошколи ТСОУ. Зазначають, що нове покриття стійке до ушкоджень, надійне у літній період, коли розігрітий асфальт зазнає найбільше ушкоджень.Вищезгадані зупинки мали суттєві деформації, які шкодили водіям, транспорту і пасажирам. Наразі всі ушкодження усунули, а території біля зупинок відремонтували. Найближчим часом полагодять ще кілька зупинок, асфальтове покриття на яких зазнало найбільше ушкоджень.

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