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У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО

У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
За тимчасової відсутності громадського транспорту на дорогах міста Луцька почали лагодити покриття зупинок, на яких утворилися «напливи» і серйозні ушкодження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Щебенево-мастиковий асфальтобетон вже встигли облаштувати на зупинці напроти школи №5 та біля автошколи ТСОУ. Зазначають, що нове покриття стійке до ушкоджень, надійне у літній період, коли розігрітий асфальт зазнає найбільше ушкоджень.

Вищезгадані зупинки мали суттєві деформації, які шкодили водіям, транспорту і пасажирам. Наразі всі ушкодження усунули, а території біля зупинок відремонтували. Найближчим часом полагодять ще кілька зупинок, асфальтове покриття на яких зазнало найбільше ушкоджень.

У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО
У Луцьку зайнялися ремонтом дороги на зупинках громадського транспорту. ФОТО

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Теги: Луцьк, Недопад, дорога, ремонт
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