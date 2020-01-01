За ніч у Луцьку виявили 4 п`яних водіїв

У ніч з 2 на 3 травня в обласному центрі Волині виявили 4 водіїв у стані алкогольного сп`яніння.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив активіст та член групи швидкого реагування ГФ "Самооборона Волині"За словами активіста, ще два водії відмовилися від перевірки драгером, чим автоматично визнали себе п`яними.Під час чергування також виявили багато випадків порушення вимог карантину.0 1:43 на вулиці Наливайка, водій із підозрою на стан наркотичного сп'яніння, від освідування в спеціалізованому медзакладі відмовився. При цьому чоловік мав явні характерні ознаки наркотичного сп`яніння: підвищенe жвавість й рухливість та нерозбірливу мову й вимову, розширені зіниці, що не реагують на світло, характерні ривкові рухи тіла. Також водій сам повідомив, що лікувався і стоїть на наркологічному обліку.Ще два випадки пяного водіння зафіксували на вулиці Коперника та Воїнів Інтернаціоналістів."06:10, вул. Дубнівську, всього лиш підвіз дівчину, впросили друзі, а вона так поплентала, що того добра й не згадає, як проспиться. Водій каже, що вживав лише медикаменти. Оп-па, перевищення вмісту алкоголю у чотири рази від мінімально допустимої", - пише Олександр Ніколайчук.Також, за словами активіста, двоє керманичів з ознаками спяніння відмовилися від перевірки і "пішли автоматом"."А загалом вже 6 штук. Не чоловік, а саме - штук. Таке враження, що на вулицях міста в цю пору лише патрульні, таксисти і "штуки", кого не спини", - йдеться у дописі.