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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині троє людей із COVID-19 – у реанімації

У місті на Волині троє людей із COVID-19 – у реанімації
За минулу добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби. Одужало 8 людей.

Про це йдеться на сайті мерії.

Станом на 10.00 4 травня у Нововолинську зареєстрували 49 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Шістнадцять людей одужали, з них один медпрацівник перебуває на реабілітації. Два випадки – летальні. Таким чином, зараз хворіє 31 мешканець Нововолинська.

Серед усіх хворих на коронавірус пацієнтів 11 лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, троє людей перебувають у реанімації, з них один – на апараті ШВЛ, а ще 13 отримують лікування амбулаторно. Четверо хворих з Нововолинська лікуються в обласній лікарні.

Всього у Нововолинську взяли 428 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР, у тому числі за минулу добу – 7. За увесь період зроблено 139 швидких тестів.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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