У місті на Волині троє людей із COVID-19 – у реанімації
Сьогодні, 10:46
За минулу добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби. Одужало 8 людей.
Про це йдеться на сайті мерії.
Станом на 10.00 4 травня у Нововолинську зареєстрували 49 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Шістнадцять людей одужали, з них один медпрацівник перебуває на реабілітації. Два випадки – летальні. Таким чином, зараз хворіє 31 мешканець Нововолинська.
Серед усіх хворих на коронавірус пацієнтів 11 лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, троє людей перебувають у реанімації, з них один – на апараті ШВЛ, а ще 13 отримують лікування амбулаторно. Четверо хворих з Нововолинська лікуються в обласній лікарні.
Всього у Нововолинську взяли 428 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР, у тому числі за минулу добу – 7. За увесь період зроблено 139 швидких тестів.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Станом на 10.00 4 травня у Нововолинську зареєстрували 49 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Шістнадцять людей одужали, з них один медпрацівник перебуває на реабілітації. Два випадки – летальні. Таким чином, зараз хворіє 31 мешканець Нововолинська.
Серед усіх хворих на коронавірус пацієнтів 11 лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, троє людей перебувають у реанімації, з них один – на апараті ШВЛ, а ще 13 отримують лікування амбулаторно. Четверо хворих з Нововолинська лікуються в обласній лікарні.
Всього у Нововолинську взяли 428 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР, у тому числі за минулу добу – 7. За увесь період зроблено 139 швидких тестів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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