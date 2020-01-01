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У Володимирі до Дня матері запускають онлайн-флешмоб

У Володимирі до Дня матері запускають онлайн-флешмоб
В другу неділю травня в Україні святкуватимуть День матері. На честь свята культурно-мистецький центр у Володимирі-Волинському запускає онлайн-флешмоб, під час якого всі охочі зможуть взяти участь в конкурсі та привітати своїх мам, а автори найкращих вітань – отримати призи.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської мерії.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:
- опублікувати у соцмережі фото, яке змушує пишатися, що ти мама;
- опублікувати відеопривітання дітей для мам, відмітивши їх (якщо мами є в соцмережах).

Важливо: не забувати відмічати сторінку культурно-мистецького центру міста Володимир-Волинський, коли будете публікувати фото або відео.

Конкурс триватиме до 10 травня, а за його результатами 11 травня оберуть 2-х переможців, які гарантовано отримають призи.

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Теги: День матері, Володимир, флешмоб
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