У Володимирі до Дня матері запускають онлайн-флешмоб





Про це йдеться



Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:

- опублікувати у соцмережі фото, яке змушує пишатися, що ти мама;

- опублікувати відеопривітання дітей для мам, відмітивши їх (якщо мами є в соцмережах).



Важливо: не забувати відмічати сторінку культурно-мистецького центру міста Володимир-Волинський, коли будете публікувати фото або відео.



Конкурс триватиме до 10 травня, а за його результатами 11 травня оберуть 2-х переможців, які гарантовано отримають призи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В другу неділю травня в Україні святкуватимуть День матері. На честь свята культурно-мистецький центр у Володимирі-Волинському запускає онлайн-флешмоб, під час якого всі охочі зможуть взяти участь в конкурсі та привітати своїх мам, а автори найкращих вітань – отримати призи.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської мерії.Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:- опублікувати у соцмережі фото, яке змушує пишатися, що ти мама;- опублікувати відеопривітання дітей для мам, відмітивши їх (якщо мами є в соцмережах).Важливо: не забувати відмічати, коли будете публікувати фото або відео.Конкурс триватиме до 10 травня, а за його результатами 11 травня оберуть 2-х переможців, які гарантовано отримають призи.

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