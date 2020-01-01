Назвали кількість людей, які перебувають у лікарнях Волині через коронавірус





Про це



На амбулаторному лікуванні (вдома) знаходиться 181 особа (53%), із них 25 дітей, у тому числі 52 медичних працівники.



Хворобу виявлено у 93 медичних працівників (27% від усіх зареєстрованих випадків).



Одужало 89 осіб (26%) в тому числі 6 дітей та 31 медичний працівник.



Померло – 7 осіб (2%), в тому числі 2 медичних працівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10.00 5 травня в області зареєстрували 343 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Із 343 захворілих на стаціонарному лікуванні перебуває 66 осіб (19%), у тому числі 1 дитина та 8 медичних працівників.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.На амбулаторному лікуванні (вдома) знаходиться 181 особа (53%), із них 25 дітей, у тому числі 52 медичних працівники.Хворобу виявлено у 93 медичних працівників (27% від усіх зареєстрованих випадків).Одужало 89 осіб (26%) в тому числі 6 дітей та 31 медичний працівник.Померло – 7 осіб (2%), в тому числі 2 медичних працівники.

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