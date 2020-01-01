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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Назвали кількість людей, які перебувають у лікарнях Волині через коронавірус

Назвали кількість людей, які перебувають у лікарнях Волині через коронавірус
Станом на 10.00 5 травня в області зареєстрували 343 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Із 343 захворілих на стаціонарному лікуванні перебуває 66 осіб (19%), у тому числі 1 дитина та 8 медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

На амбулаторному лікуванні (вдома) знаходиться 181 особа (53%), із них 25 дітей, у тому числі 52 медичних працівники.

Хворобу виявлено у 93 медичних працівників (27% від усіх зареєстрованих випадків).

Одужало 89 осіб (26%) в тому числі 6 дітей та 31 медичний працівник.

Померло – 7 осіб (2%), в тому числі 2 медичних працівники.

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Теги: Волинь, коронавірус, лікарня
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