Назвали кількість людей, які перебувають у лікарнях Волині через коронавірус

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Станом на 10.00 5 травня в області зареєстрували 343 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Із 343 захворілих на стаціонарному лікуванні перебуває 66 осіб (19%), у тому числі 1 дитина та 8 медичних працівників.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
На амбулаторному лікуванні (вдома) знаходиться 181 особа (53%), із них 25 дітей, у тому числі 52 медичних працівники.
Хворобу виявлено у 93 медичних працівників (27% від усіх зареєстрованих випадків).
Одужало 89 осіб (26%) в тому числі 6 дітей та 31 медичний працівник.
Померло – 7 осіб (2%), в тому числі 2 медичних працівники.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
На амбулаторному лікуванні (вдома) знаходиться 181 особа (53%), із них 25 дітей, у тому числі 52 медичних працівники.
Хворобу виявлено у 93 медичних працівників (27% від усіх зареєстрованих випадків).
Одужало 89 осіб (26%) в тому числі 6 дітей та 31 медичний працівник.
Померло – 7 осіб (2%), в тому числі 2 медичних працівники.
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