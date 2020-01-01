За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму
Сьогодні, 20:51
Чоловіка із села Навіз Рожищенського району покарали за торгівлю фальсифікованим спиртним.
Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Протокол працівники поліції склали 2 квітня, 6 квітня суд оштрафував порушника.
Чоловік поніс покарання за статтею 164-16 Адміністративного кодексу (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).
Його оштрафували на 5 100 гривень.
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Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.
Протокол працівники поліції склали 2 квітня, 6 квітня суд оштрафував порушника.
Чоловік поніс покарання за статтею 164-16 Адміністративного кодексу (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).
Його оштрафували на 5 100 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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