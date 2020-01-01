За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму





Про це



Протокол працівники поліції склали 2 квітня, 6 квітня суд оштрафував порушника.



Чоловік поніс покарання за статтею 164-16 Адміністративного кодексу (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).



Його оштрафували на 5 100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка із села Навіз Рожищенського району покарали за торгівлю фальсифікованим спиртним.Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.Протокол працівники поліції склали 2 квітня, 6 квітня суд оштрафував порушника.Чоловік поніс покарання за статтею 164-16 Адміністративного кодексу (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).Його оштрафували на 5 100 гривень.

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