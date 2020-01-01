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За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму

За продаж сурогатного алкоголю волинянина оштрафували на чималу суму
Чоловіка із села Навіз Рожищенського району покарали за торгівлю фальсифікованим спиртним.

Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.

Протокол працівники поліції склали 2 квітня, 6 квітня суд оштрафував порушника.

Чоловік поніс покарання за статтею 164-16 Адміністративного кодексу (Зайняття забороненими видами господарської діяльності).

Його оштрафували на 5 100 гривень.

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Теги: волинянин, продаж, сурогат, штраф
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