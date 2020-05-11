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До завершення карантину плату за зовнішню рекламу в Луцьку зменшили на 50%

До завершення карантину плату за зовнішню рекламу в Луцьку зменшили на 50%
До 21 травня плату за використання засобів зовнішньої реклами в Луцьку зменшили на 50%.

Відповідне рішення 8 травня ухвалили члени виконкому під час позачергового дистанційного засідання, - йдеться на сайті Луцькради.

Зазначається, що через продовження карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби та послаблення карантинних обмежень, з 11.05.2020 по 21.05.2020 нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади, здійснювати у сумі 50% від повної вартості.

Після 22 травня за використання рекламних площ доведеться платити повністю.

Проєкт спрямований на упередження негативних наслідків від зупинення роботи об’єктів загального користування на термін дії карантину.


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Теги: реклама, Луцьк, тариф
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