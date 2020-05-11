До завершення карантину плату за зовнішню рекламу в Луцьку зменшили на 50%
Сьогодні, 21:19
До 21 травня плату за використання засобів зовнішньої реклами в Луцьку зменшили на 50%.
Відповідне рішення 8 травня ухвалили члени виконкому під час позачергового дистанційного засідання, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що через продовження карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби та послаблення карантинних обмежень, з 11.05.2020 по 21.05.2020 нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади, здійснювати у сумі 50% від повної вартості.
Після 22 травня за використання рекламних площ доведеться платити повністю.
Проєкт спрямований на упередження негативних наслідків від зупинення роботи об’єктів загального користування на термін дії карантину.
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Відповідне рішення 8 травня ухвалили члени виконкому під час позачергового дистанційного засідання, - йдеться на сайті Луцькради.
Зазначається, що через продовження карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби та послаблення карантинних обмежень, з 11.05.2020 по 21.05.2020 нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Луцької міської територіальної громади, здійснювати у сумі 50% від повної вартості.
Після 22 травня за використання рекламних площ доведеться платити повністю.
Проєкт спрямований на упередження негативних наслідків від зупинення роботи об’єктів загального користування на термін дії карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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