На Волині долучилися до музейного флешмобу. ФОТО

Працівники Володимир-Волинського історичного музею долучилися до флешмобу #ЛюблюМузейLoveMuseum на підтримку мистецтва та культури.Флешмоб приурочений до Міжнародного дня музеїв, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.Цього року святкування Міжнародного дня музеїв проходитиме в карантинних умовах і для того, щоб нагадати про це свято, прихильники мистецтва викладають в мережі фото або відео з хешттегом #ЛюблюМузейLoveMuseum.На світлинах користувачів соцмереж можна побачити експозиції чи виставки, експонати, музейні споруди, екскурсії, події, видання, працівників і відвідувачів, меценатів – усе, що нагадує про проведений у музейній атмосфері час.Таким чином працівники музеїв гуртуються, а також нагадують, що чекають на своїх відвідувачів, звісно, після закінчення карантину.