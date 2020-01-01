На Волині долучилися до музейного флешмобу. ФОТО
Сьогодні, 05:22
Працівники Володимир-Волинського історичного музею долучилися до флешмобу #ЛюблюМузейLoveMuseum на підтримку мистецтва та культури.
Флешмоб приурочений до Міжнародного дня музеїв, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Цього року святкування Міжнародного дня музеїв проходитиме в карантинних умовах і для того, щоб нагадати про це свято, прихильники мистецтва викладають в мережі фото або відео з хешттегом #ЛюблюМузейLoveMuseum.
На світлинах користувачів соцмереж можна побачити експозиції чи виставки, експонати, музейні споруди, екскурсії, події, видання, працівників і відвідувачів, меценатів – усе, що нагадує про проведений у музейній атмосфері час.
Таким чином працівники музеїв гуртуються, а також нагадують, що чекають на своїх відвідувачів, звісно, після закінчення карантину.
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Флешмоб приурочений до Міжнародного дня музеїв, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Цього року святкування Міжнародного дня музеїв проходитиме в карантинних умовах і для того, щоб нагадати про це свято, прихильники мистецтва викладають в мережі фото або відео з хешттегом #ЛюблюМузейLoveMuseum.
На світлинах користувачів соцмереж можна побачити експозиції чи виставки, експонати, музейні споруди, екскурсії, події, видання, працівників і відвідувачів, меценатів – усе, що нагадує про проведений у музейній атмосфері час.
Таким чином працівники музеїв гуртуються, а також нагадують, що чекають на своїх відвідувачів, звісно, після закінчення карантину.
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