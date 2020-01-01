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На Волині долучилися до музейного флешмобу. ФОТО

На Волині долучилися до музейного флешмобу. ФОТО
Працівники Володимир-Волинського історичного музею долучилися до флешмобу #ЛюблюМузейLoveMuseum на підтримку мистецтва та культури.

Флешмоб приурочений до Міжнародного дня музеїв, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Цього року святкування Міжнародного дня музеїв проходитиме в карантинних умовах і для того, щоб нагадати про це свято, прихильники мистецтва викладають в мережі фото або відео з хешттегом #ЛюблюМузейLoveMuseum.

На світлинах користувачів соцмереж можна побачити експозиції чи виставки, експонати, музейні споруди, екскурсії, події, видання, працівників і відвідувачів, меценатів – усе, що нагадує про проведений у музейній атмосфері час.

Таким чином працівники музеїв гуртуються, а також нагадують, що чекають на своїх відвідувачів, звісно, після закінчення карантину.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, музей
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