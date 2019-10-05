Луцькі депутати виступили проти здорожчання енергоресурсів





Про це йдеться у зверненні обранців громади, яке опублікували на сайті



В п'ятницю, 8 травня, під час дистанційного пленарного засідання позачергової 78-ї сесії міської ради, депутати звернулись до Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, щодо перегляду Прогнозного енергетичного балансу України та зловживань у цій сфері.



Потреба такого звернення виникла у зв’язку із прийняттям нового Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України 28 квітня 2020 року, згідно з яким планується зменшення виробництва електроенергії АЕС, які належать державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Зазначається, що зупинка роботи енергоблоків декількох атомних станцій призводе до того, що на ринку стане менше дешевої “атомної” енергії. Натомість дорогої енергії – теплової та «зеленої» – стане більше.



Прийняте звернення спрямоване на перегляд затвердженого Прогнозного енергетичного балансу в сторону збільшення постачання дешевої енергії з АЕС та припинення кулуарних домовленостей, які покривають власників найбільших забруднювачів екології – ТЕС.



Із текстом звернення можна ознайомитись нижче:



"Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань щодо перегляду Прогнозного енергетичного балансу України та зловживань у цій сфері



Ми, депутати Луцької міської ради Волинської області глибоко стурбовані тим, що Кабінетом Міністрів України здійснюються дії спрямовані на підрив енергетичної незалежності України, та здорожчання енергоресурсів.



28 квітня 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля затвердило новий Прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України. Відповідно до якого, планується зменшення виробництва електроенергії АЕС, які належать державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на період з травня по грудень. Зупинка роботи енергоблоків декількох атомних станцій призводить до того, що на ринку стає менше дешевої енергії – атомної генерації, а більше стає дорогої енергії – теплової та «зеленої».



Вказані урядові заходи ведуть до здорожчання електроенергії для всіх субєктів господарювання та населення України. Промислові підприємства вже отримують енергію за вищими цінами, а це обов’язково відобразиться на вартості комунальних послуг, хліба, продуктів першої необхідності. Складається думка, що там, де національних виробників не добили заходи по боротьбі з СОVID-19, які запроваджені урядом доб'є вказане рішення КМУ в сфері енергетики.



Вигодонабувачем таких дій є компанії групи ДТЕК, кінцевим бенефіціаром якої є олігарх - Ринат Ахметов. Державне підприємство «Гарантований покупець» платить власникам сонячних станцій близько 5 грн за кВт*год, ціна від ТЕС 1,4 грн. а Енергоатому 65 копійок. Як відомо, ТЕС є найбільшими забруднювачами повітря. Таким чином, відповідно до Прогнозного енергетичного балансу держава отримуватиме збиток, а олігарх отримуватиме надприбутки. Не припустимим є завдання шкоди екології, нанесення збитків державній компанії «Енергоатом», здорожчання електроенергії для населення та бізнесу в догоду найбільшому енергетичному олігарху.



В той же час Верховною Радою України приймається в першому читанні законопроект «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на гуртовому ринку електричної енергії» (№2386), який дозволить ДК «Енергоатом» для вирішення фінансових проблем випустити облігації внутрішньої державної позики на 11 млрд. грн. Фактично відбувається схема виведення державних коштів в дохід найбагатшої людини України. Прикро, що лобістом таких рішень виступає Прем’єр-міністр Шмигаль Д.А. та в.о.міністра енергетики Буславець О.А. за мовчазної згоди Президента України.



Луцька міська рада вважає затвердження вказаного Прогнозного енергетичного балансу злочином спрямованим проти українського народу, який і без того на межі виживання, а законопроект «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на гуртовому ринку електричної енергії» (№2386) таким, що загонить ДК «Енергоатом» в ще більшу боргову яму.



Ми - депутати Луцької міської ради вважаємо, що прийняттям вказаного документу в.о.міністра енергетики Ольга Буславець нанесла новий економічний удар по кожній українській родині.



З метою припинення тарифного геноциду проти власного народу, вимагаємо:



1. Від Президента України негайно втрутитись у вказану ситуацію, стати на захист національних інтересів та інтересів українців і негайно зупинити злочинне рішення про затвердження нового Прогнозованого енергетичного балансу;



2. Від Верховної Ради України створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування вказаної ситуації та заслухати на своєму засіданні в.о.міністра енергетики Ольгу Буславець з цих питань;



3. Від Ради національної безпеки і оборони України невідкладно розглянути вказану ситуацію, як таку яка загрожую національній енергетичній безпеці держави та вжити необхідних заходів реагуваня;



4. Від Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань внести до ЄРДР повідомлення про вказаний злочин, провести розслідування вказаних фактів, вжити відповідних заходів реагування та притягнути винних у цьому осіб до відповідальності."

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради виступили проти дій, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України, та здорожчання енергоресурсів.Про це йдеться у зверненні обранців громади, яке опублікували на сайті Луцької міської ради В п'ятницю, 8 травня, під час дистанційного пленарного засідання позачергової 78-ї сесії міської ради, депутати звернулись до Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, щодо перегляду Прогнозного енергетичного балансу України та зловживань у цій сфері.Потреба такого звернення виникла у зв’язку із прийняттям нового Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України 28 квітня 2020 року, згідно з яким планується зменшення виробництва електроенергії АЕС, які належать державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Зазначається, що зупинка роботи енергоблоків декількох атомних станцій призводе до того, що на ринку стане менше дешевої “атомної” енергії. Натомість дорогої енергії – теплової та «зеленої» – стане більше.Прийняте звернення спрямоване на перегляд затвердженого Прогнозного енергетичного балансу в сторону збільшення постачання дешевої енергії з АЕС та припинення кулуарних домовленостей, які покривають власників найбільших забруднювачів екології – ТЕС.Із текстом звернення можна ознайомитись нижче:

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