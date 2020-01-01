Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі – виставка лучанки. ФОТО
09 травень, 22:23
До 31 травня 2020-го року у Гамбурзі триває виставка журналістки, вальдорфської вчительки та художниці Юлії Марушко під назвою Щоденник Марушки - «Жінка і війна».
У головній церкві святого Миколая показані триптихи, вірші, текстиль, вишивки, фотографії та картини, створені художницею за останні 5-ть років. Виставка без вернісажу, фінісажу та запланованої супроводжуючої програми у час пандемії привертає особливу увагу до забутої війни на сході України.
Юлія Марушко (Марушка) живе у Гамбурзі з 2013-го року де, у розпал протестів на Майдані, заснувала німецько-українську культурну організацію ArtMaidan (2013).
У Німеччині лучанка стала хроністкою революційної та воєнної історії України, записуючи усе в мистецькі щоденники.
Міцно переплетене з сучасною історією країни свого походження, художниця творить мистецтво проти забуття, присвячене усім людям, які боролися за свободу, права людини та демократію - і всім тим, хто продовжує це робити.
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У головній церкві святого Миколая показані триптихи, вірші, текстиль, вишивки, фотографії та картини, створені художницею за останні 5-ть років. Виставка без вернісажу, фінісажу та запланованої супроводжуючої програми у час пандемії привертає особливу увагу до забутої війни на сході України.
Юлія Марушко (Марушка) живе у Гамбурзі з 2013-го року де, у розпал протестів на Майдані, заснувала німецько-українську культурну організацію ArtMaidan (2013).
У Німеччині лучанка стала хроністкою революційної та воєнної історії України, записуючи усе в мистецькі щоденники.
Міцно переплетене з сучасною історією країни свого походження, художниця творить мистецтво проти забуття, присвячене усім людям, які боролися за свободу, права людини та демократію - і всім тим, хто продовжує це робити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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