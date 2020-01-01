В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі

В Україні підтвердили 16 023 випадки COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 1 105 дітей та 3 114 медиків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Усього в Україні дослідили 187 307 зразків методом ПЛР.На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 580 (309 одужали);Волинська обл. — 496 (119 одужали);Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);Донецька обл. — 100 (20 одужали);Житомирська обл. — 525 (54 одужали);Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);Запорізька обл. — 331 (125 одужали);Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);м. Київ — 1930 (138 одужали);Київська обл. — 1023 (173 одужали);Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);Луганська обл. — 42 (14 одужали);Львівська обл. — 825 (158 одужали);Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);Одеська обл. — 653 (39 одужали);Полтавська обл. — 248 (112 одужали);Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);Сумська обл. — 157 (74 одужали);Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);Харківська обл. — 623 (80 одужали);Херсонська обл. — 162 (80 одужали);Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);Черкаська обл. — 343 (147 одужали);Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).