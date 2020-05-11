На Київщині знайшли застреленим військовослужбовця

На території виїзного посту військової частини знайшли тіло військовослужбовця із вогнепальним пораненням у голову.Про це пише Військова служба правопорядку у ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, - пише ТСН."11.05.20 близько 16.00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що того ж дня до ЄРДР внесли відомості за фактом смерті військовослужбовця. Наразі триває слідство.