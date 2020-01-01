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Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда

Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
У Володимирі-Волинському мешканці вулиці Коцюбинського нарікають на свого сусіда. Ось уже приблизно пів року, як чоловік пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього міста.

Його біля будинку вже цілі купи. Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому сам мешкає, - пише Буг.

Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди кажуть, що живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі.

Зазначається, що на початку березня 2020-го року пожежники приїжджали втретє, горів дах будівлі. Минулої суботи, 9-го травня, викликали пожежників уже всьоме.

Своє обійстя і дорогу біля будинку чоловік перетворив на смітник. Сусіди розповідають – він зносить сюди сміття з усього міста, тягне навіть автомобільні шини і це все підпалює.

З сусідами місцевий мешканець раніше спілкувався, як «адекватна людина», дільничому поліції, говорять сусіди, обіцяв сміття прибрати. Проте обіцянок не виконав і далі займається підпалами.

Люди стомилися від такого сусідства і вважають, що чоловік несе небезпеку для суспільства. Не дивлячись, що у нього є родичі, за ним нікому приглянути.

Люди не знають куди звертатися, щоб вирішити ситуацію, від якої потерпають. Окрім того, говорять, гірко бачити на власні очі, як про людину, яка життя працювала і потребує опіки, на старості років немає кому попіклуватися.

Сусіди впевнені, якщо ні родичі, ні відповідні служби не відрегують, то усе може закінчитися досить трагічно.



Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда
Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда

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Теги: оселя, підпал. сусід, скарги
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