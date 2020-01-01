Зносить мотлох і вже всьоме підпалює будинок: у Володимирі люди бояться жити біля сусіда





Його біля будинку вже цілі купи. Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому сам мешкає, - пише



Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди кажуть, що живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі.



Зазначається, що на початку березня 2020-го року пожежники приїжджали втретє, горів дах будівлі. Минулої суботи, 9-го травня, викликали пожежників уже всьоме.



Своє обійстя і дорогу біля будинку чоловік перетворив на смітник. Сусіди розповідають – він зносить сюди сміття з усього міста, тягне навіть автомобільні шини і це все підпалює.



З сусідами місцевий мешканець раніше спілкувався, як «адекватна людина», дільничому поліції, говорять сусіди, обіцяв сміття прибрати. Проте обіцянок не виконав і далі займається підпалами.



Люди стомилися від такого сусідства і вважають, що чоловік несе небезпеку для суспільства. Не дивлячись, що у нього є родичі, за ним нікому приглянути.



Люди не знають куди звертатися, щоб вирішити ситуацію, від якої потерпають. Окрім того, говорять, гірко бачити на власні очі, як про людину, яка життя працювала і потребує опіки, на старості років немає кому попіклуватися.



Сусіди впевнені, якщо ні родичі, ні відповідні служби не відрегують, то усе може закінчитися досить трагічно.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському мешканці вулиці Коцюбинського нарікають на свого сусіда. Ось уже приблизно пів року, як чоловік пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього міста.Його біля будинку вже цілі купи. Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому сам мешкає, - пише Буг Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди кажуть, що живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі.Зазначається, що на початку березня 2020-го року пожежники приїжджали втретє, горів дах будівлі. Минулої суботи, 9-го травня, викликали пожежників уже всьоме.Своє обійстя і дорогу біля будинку чоловік перетворив на смітник. Сусіди розповідають – він зносить сюди сміття з усього міста, тягне навіть автомобільні шини і це все підпалює.З сусідами місцевий мешканець раніше спілкувався, як «адекватна людина», дільничому поліції, говорять сусіди, обіцяв сміття прибрати. Проте обіцянок не виконав і далі займається підпалами.Люди стомилися від такого сусідства і вважають, що чоловік несе небезпеку для суспільства. Не дивлячись, що у нього є родичі, за ним нікому приглянути.Люди не знають куди звертатися, щоб вирішити ситуацію, від якої потерпають. Окрім того, говорять, гірко бачити на власні очі, як про людину, яка життя працювала і потребує опіки, на старості років немає кому попіклуватися.Сусіди впевнені, якщо ні родичі, ні відповідні служби не відрегують, то усе може закінчитися досить трагічно.

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