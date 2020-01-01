Магазин у Луцьку роздає овочі нужденним. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Один із луцьких магазинів долучився до благодійності.
Про це розповів волонтер Віталій Смірнов, повідомляє "Суспільне Волині".
В крамниці виділили спеціальне місце для городини й овочів, які пропонують взяти тим, хто їх потребує.
Безплатно городину роздають третій тиждень. Огірки, редиску, капусту та листя салату розмістили у коробках з написом - "Хто бажає і кому потрібно - пригощайтесь".
Власник магазину Сергій Дятел розповідає: "Від першого дня люди почали цікавитися, запитувати, чи дійсно це безкоштовно. Ми працюємо вісім годин. Кожні 15-20 хвилин обов'язково щось туди накладаємо з городини."
Волонтер Віталій Смірнов спільно із соцпрацівниками доставляє продукти тим, хто самостійно не може дістатися крамниці. До зібраного заздалегідь продуктового набору кладе городину, яку безоплатно надав магазин.
"З цими продуктовими наборами в нас, як ми з дружиною кажемо, прям хвиля благословінь пішла. Вона часто плаче від радості. В основному затрачається свій ресурс. Деякі допомагали, кошти надають. А один чоловік каже, давай я тобі машину заправлю", - каже Віталій Смірнов.
Оксана Семенюк живе у селі Струмівка, Луцького району. Жінка виховує двох доньок з інвалідністю. Каже самостійно до магазину в обласному центрі, де роздають овочі нужденним не може дістатися.
"В мене транспорту немає, двоє діток на візочку і немає можливості їх вивезти самій. Тим більше карантин зараз то сидимо на подвір'ї", - розповідає жінка.
Начальниця відділу соціального захисту у справах сім'ї, дітей та молоді Підгайцівської сільської ради Наталія Матвіюк каже: "Орієнтовна вартість продуктового набору 250 гривень. Вже розвезли 45 продуктових наборів. І заплановоно ще є 50.
Волонтер Віталій Смірнов запевняє, що розвозитиме овочі людям до закінчення карантину.
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Про це розповів волонтер Віталій Смірнов, повідомляє "Суспільне Волині".
В крамниці виділили спеціальне місце для городини й овочів, які пропонують взяти тим, хто їх потребує.
Безплатно городину роздають третій тиждень. Огірки, редиску, капусту та листя салату розмістили у коробках з написом - "Хто бажає і кому потрібно - пригощайтесь".
Власник магазину Сергій Дятел розповідає: "Від першого дня люди почали цікавитися, запитувати, чи дійсно це безкоштовно. Ми працюємо вісім годин. Кожні 15-20 хвилин обов'язково щось туди накладаємо з городини."
Волонтер Віталій Смірнов спільно із соцпрацівниками доставляє продукти тим, хто самостійно не може дістатися крамниці. До зібраного заздалегідь продуктового набору кладе городину, яку безоплатно надав магазин.
"З цими продуктовими наборами в нас, як ми з дружиною кажемо, прям хвиля благословінь пішла. Вона часто плаче від радості. В основному затрачається свій ресурс. Деякі допомагали, кошти надають. А один чоловік каже, давай я тобі машину заправлю", - каже Віталій Смірнов.
Оксана Семенюк живе у селі Струмівка, Луцького району. Жінка виховує двох доньок з інвалідністю. Каже самостійно до магазину в обласному центрі, де роздають овочі нужденним не може дістатися.
"В мене транспорту немає, двоє діток на візочку і немає можливості їх вивезти самій. Тим більше карантин зараз то сидимо на подвір'ї", - розповідає жінка.
Начальниця відділу соціального захисту у справах сім'ї, дітей та молоді Підгайцівської сільської ради Наталія Матвіюк каже: "Орієнтовна вартість продуктового набору 250 гривень. Вже розвезли 45 продуктових наборів. І заплановоно ще є 50.
Волонтер Віталій Смірнов запевняє, що розвозитиме овочі людям до закінчення карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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