Магазин у Луцьку роздає овочі нужденним. ВІДЕО





Про це розповів волонтер Віталій Смірнов, повідомляє "



В крамниці виділили спеціальне місце для городини й овочів, які пропонують взяти тим, хто їх потребує.



Безплатно городину роздають третій тиждень. Огірки, редиску, капусту та листя салату розмістили у коробках з написом - "Хто бажає і кому потрібно - пригощайтесь".



Власник магазину Сергій Дятел розповідає: "Від першого дня люди почали цікавитися, запитувати, чи дійсно це безкоштовно. Ми працюємо вісім годин. Кожні 15-20 хвилин обов'язково щось туди накладаємо з городини."



Волонтер Віталій Смірнов спільно із соцпрацівниками доставляє продукти тим, хто самостійно не може дістатися крамниці. До зібраного заздалегідь продуктового набору кладе городину, яку безоплатно надав магазин.



"З цими продуктовими наборами в нас, як ми з дружиною кажемо, прям хвиля благословінь пішла. Вона часто плаче від радості. В основному затрачається свій ресурс. Деякі допомагали, кошти надають. А один чоловік каже, давай я тобі машину заправлю", - каже Віталій Смірнов.



Оксана Семенюк живе у селі Струмівка, Луцького району. Жінка виховує двох доньок з інвалідністю. Каже самостійно до магазину в обласному центрі, де роздають овочі нужденним не може дістатися.



"В мене транспорту немає, двоє діток на візочку і немає можливості їх вивезти самій. Тим більше карантин зараз то сидимо на подвір'ї", - розповідає жінка.



Начальниця відділу соціального захисту у справах сім'ї, дітей та молоді Підгайцівської сільської ради Наталія Матвіюк каже: "Орієнтовна вартість продуктового набору 250 гривень. Вже розвезли 45 продуктових наборів. І заплановоно ще є 50.



Волонтер Віталій Смірнов запевняє, що розвозитиме овочі людям до закінчення карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один із луцьких магазинів долучився до благодійності.Про це розповів волонтер, повідомляє " Суспільне Волині ".В крамниці виділили спеціальне місце для городини й овочів, які пропонують взяти тим, хто їх потребує.Безплатно городину роздають третій тиждень. Огірки, редиску, капусту та листя салату розмістили у коробках з написом - "Хто бажає і кому потрібно - пригощайтесь".Власник магазинурозповідає: "Від першого дня люди почали цікавитися, запитувати, чи дійсно це безкоштовно. Ми працюємо вісім годин. Кожні 15-20 хвилин обов'язково щось туди накладаємо з городини."Волонтер Віталій Смірнов спільно із соцпрацівниками доставляє продукти тим, хто самостійно не може дістатися крамниці. До зібраного заздалегідь продуктового набору кладе городину, яку безоплатно надав магазин."З цими продуктовими наборами в нас, як ми з дружиною кажемо, прям хвиля благословінь пішла. Вона часто плаче від радості. В основному затрачається свій ресурс. Деякі допомагали, кошти надають. А один чоловік каже, давай я тобі машину заправлю", - каже Віталій Смірнов.живе у селі Струмівка, Луцького району. Жінка виховує двох доньок з інвалідністю. Каже самостійно до магазину в обласному центрі, де роздають овочі нужденним не може дістатися."В мене транспорту немає, двоє діток на візочку і немає можливості їх вивезти самій. Тим більше карантин зараз то сидимо на подвір'ї", - розповідає жінка.Начальниця відділу соціального захисту у справах сім'ї, дітей та молоді Підгайцівської сільської радикаже: "Орієнтовна вартість продуктового набору 250 гривень. Вже розвезли 45 продуктових наборів. І заплановоно ще є 50.Волонтер Віталій Смірнов запевняє, що розвозитиме овочі людям до закінчення карантину.

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