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Магазин у Луцьку роздає овочі нужденним. ВІДЕО

Магазин у Луцьку роздає овочі нужденним. ВІДЕО
Один із луцьких магазинів долучився до благодійності.

Про це розповів волонтер Віталій Смірнов, повідомляє "Суспільне Волині".

В крамниці виділили спеціальне місце для городини й овочів, які пропонують взяти тим, хто їх потребує.

Безплатно городину роздають третій тиждень. Огірки, редиску, капусту та листя салату розмістили у коробках з написом - "Хто бажає і кому потрібно - пригощайтесь".

Власник магазину Сергій Дятел розповідає: "Від першого дня люди почали цікавитися, запитувати, чи дійсно це безкоштовно. Ми працюємо вісім годин. Кожні 15-20 хвилин обов'язково щось туди накладаємо з городини."

Волонтер Віталій Смірнов спільно із соцпрацівниками доставляє продукти тим, хто самостійно не може дістатися крамниці. До зібраного заздалегідь продуктового набору кладе городину, яку безоплатно надав магазин.

"З цими продуктовими наборами в нас, як ми з дружиною кажемо, прям хвиля благословінь пішла. Вона часто плаче від радості. В основному затрачається свій ресурс. Деякі допомагали, кошти надають. А один чоловік каже, давай я тобі машину заправлю", - каже Віталій Смірнов.

Оксана Семенюк живе у селі Струмівка, Луцького району. Жінка виховує двох доньок з інвалідністю. Каже самостійно до магазину в обласному центрі, де роздають овочі нужденним не може дістатися.

"В мене транспорту немає, двоє діток на візочку і немає можливості їх вивезти самій. Тим більше карантин зараз то сидимо на подвір'ї", - розповідає жінка.

Начальниця відділу соціального захисту у справах сім'ї, дітей та молоді Підгайцівської сільської ради Наталія Матвіюк каже: "Орієнтовна вартість продуктового набору 250 гривень. Вже розвезли 45 продуктових наборів. І заплановоно ще є 50.

Волонтер Віталій Смірнов запевняє, що розвозитиме овочі людям до закінчення карантину.


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Теги: овочі, Луцьк, благодійники, магазин
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