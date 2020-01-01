У Луцьку розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:35
Луцькі поліцейські розшукали 15-річного юнака.
Учора, 12 травня, близько 9 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього лучанина, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
На пошуки дитини, окрім оперативників, орієнтували всі наряди, які несли службу на території Луцька.
Поліцейські з’ясували, що у дитини виник конфлікт із родичами, після чого хлопець втік із дому.
Співробітники кримінальної поліції та ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження юнака, він перебував у друга.
Протиправних дій проти нього не скоєно. Неповнолітнього поліцейські передали родичам.
Головне фото - ілюстративне.
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Учора, 12 травня, близько 9 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього лучанина, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
На пошуки дитини, окрім оперативників, орієнтували всі наряди, які несли службу на території Луцька.
Поліцейські з’ясували, що у дитини виник конфлікт із родичами, після чого хлопець втік із дому.
Співробітники кримінальної поліції та ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження юнака, він перебував у друга.
Протиправних дій проти нього не скоєно. Неповнолітнього поліцейські передали родичам.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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