У Луцьку розшукали зниклого підлітка





Учора, 12 травня, близько 9 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього лучанина, інформує



На пошуки дитини, окрім оперативників, орієнтували всі наряди, які несли службу на території Луцька.



Поліцейські з’ясували, що у дитини виник конфлікт із родичами, після чого хлопець втік із дому.



Співробітники кримінальної поліції та ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження юнака, він перебував у друга.



Протиправних дій проти нього не скоєно. Неповнолітнього поліцейські передали родичам.



Головне фото - ілюстративне.



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