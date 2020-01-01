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У Луцьку розшукали зниклого підлітка

У Луцьку розшукали зниклого підлітка
Луцькі поліцейські розшукали 15-річного юнака.

Учора, 12 травня, близько 9 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього лучанина, інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

На пошуки дитини, окрім оперативників, орієнтували всі наряди, які несли службу на території Луцька.

Поліцейські з’ясували, що у дитини виник конфлікт із родичами, після чого хлопець втік із дому.

Співробітники кримінальної поліції та ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження юнака, він перебував у друга.

Протиправних дій проти нього не скоєно. Неповнолітнього поліцейські передали родичам.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: розшук, поліція, Луцьк
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