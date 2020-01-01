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Викрили волинянина, який відправляв контрабандні посилки з сигаретами на Донбас

Викрили волинянина, який відправляв контрабандні посилки з сигаретами на Донбас
На Волині викрили міжрегіональний канал транспортування тютюнового фальсифікату на територію Донецької та Луганської областей.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Зазначається, що фіскали виявили жителя міста Володимира-Волинського, який планував перенаправити масштабну партію тютюнового фальсифікату за допомогою однієї з кур’єрських служб.

Відправника контрабандної посилки правоохоронці виявили «на гарячому» у відділенні поштового оператора прикордонного міста під час оформлення відправлення. Загалом чоловік намагався відправити 37 ящиків фальсифікованих цигарок. Вся продукція, а це понад 18 000 пачок тютюнових виробів, була без українських марок акцизного податку встановленого зразка.

Орієнтовна вартість «дороговартісного» відправлення становить майже 750 тисяч гривень. Крім того, податкова міліція вилучили авто Renault Trafic, який використовувався для перевезення цигарок.

Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей , а також проводять весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб причетних до такої незаконної діяльності.

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Теги: контрабанда, цигарки
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