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Аварія в Луцькому районі: двох постраждалих «вирізали» рятувальники

Аварія в Луцькому районі: двох постраждалих «вирізали» рятувальники
На Волині рятувальники деблокували із понівеченої автівки постраждалих у ДТП.

Про це повідомляє ДСНС в області.

14 травня о 15:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Всеволодівка сталась ДТП за участю автомобіля Mercedes.

У результаті зіткнення двоє пасижирів залишилися затиснутими в кабіні автівки. Працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області деблокували із понівеченої автівки двох людей.

Потерпілих передали медичним працівникам.

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Теги: аварія, ДТП
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