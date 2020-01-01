Аварія в Луцькому районі: двох постраждалих «вирізали» рятувальники





Про це повідомляє ДСНС в області.



14 травня о 15:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Всеволодівка сталась ДТП за участю автомобіля Mercedes.



У результаті зіткнення двоє пасижирів залишилися затиснутими в кабіні автівки. Працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області деблокували із понівеченої автівки двох людей.



Потерпілих передали медичним працівникам.

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