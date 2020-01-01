На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО





Про це інформують



Автомобіль КІА їхав зі сторони села Литовеж, зачепив узбіччя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, розповідають очевидці.





Зазначають, що в автівці перебували водій та два пасажири. Постраждав чоловік, який був за кермом.



На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики “швидкої”.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 14-го травня на трасі Ковель-Жовква поблизу села Осмиловичі Іваничівського району трапилася ДТП.Про це інформують БУГ Автомобіль КІА їхав зі сторони села Литовеж, зачепив узбіччя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, розповідають очевидці.Зазначають, що в автівці перебували водій та два пасажири. Постраждав чоловік, який був за кермом.На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики “швидкої”.Деталі згодом.

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