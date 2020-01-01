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На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО

На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО
Ввечері 14-го травня на трасі Ковель-Жовква поблизу села Осмиловичі Іваничівського району трапилася ДТП.

Про це інформують БУГ.

Автомобіль КІА їхав зі сторони села Литовеж, зачепив узбіччя, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, розповідають очевидці.

На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО
На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО

Зазначають, що в автівці перебували водій та два пасажири. Постраждав чоловік, який був за кермом.

На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики “швидкої”.

Деталі згодом.

На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО
На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО
На Волині на відремонтованій трасі автівка злетіла в кювет, постраждав водій. ФОТО

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Теги: аварія, Литовеж, Нововолинськ
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