Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582
Сьогодні, 09:19
Підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 1 220 дітей та 3 420 медиків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 211 614 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 674 (364 одужали);
Волинська обл. — 582 (142 одужали);
Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 538 (123 одужали);
Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);
Запорізька обл. — 356 (160 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);
м. Київ — 2068 (200 одужали);
Київська обл. — 1094 (188 одужали);
Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);
Луганська обл. — 42 (17 одужали);
Львівська обл. — 942 (180 одужали);
Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);
Одеська обл. — 712 (43 одужали);
Полтавська обл. — 257 (163 одужали);
Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);
Сумська обл. — 158 (85 одужали);
Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);
Харківська обл. — 757 (94 одужали);
Херсонська обл. — 167 (101 одужав);
Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);
Черкаська обл. — 350 (177 одужали);
Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);
Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 211 614 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 674 (364 одужали);
Волинська обл. — 582 (142 одужали);
Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 538 (123 одужали);
Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);
Запорізька обл. — 356 (160 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);
м. Київ — 2068 (200 одужали);
Київська обл. — 1094 (188 одужали);
Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);
Луганська обл. — 42 (17 одужали);
Львівська обл. — 942 (180 одужали);
Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);
Одеська обл. — 712 (43 одужали);
Полтавська обл. — 257 (163 одужали);
Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);
Сумська обл. — 158 (85 одужали);
Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);
Харківська обл. — 757 (94 одужали);
Херсонська обл. — 167 (101 одужав);
Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);
Черкаська обл. — 350 (177 одужали);
Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);
Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Рекорд в області +47!!! А ви помягшення, ринки, транспорт... не з нашим щастям це все! Про наслідки подумайте!
Ну ну, помякшуйте карантин. Просто для прикладу. В Ковелі запустили кілька рейсів маршруток типу для медпрацівників. Пару днів реально їздило декілька чоловік. Зараз же маршрутка переповнена. Медиків з них лише 3-4. Коли побачив що вже щоразу одні ті самі пенсіонери почали їздити то знову пересів на велосипед.
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