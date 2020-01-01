Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582

Підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 1 220 дітей та 3 420 медиків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.Усього в Україні дослідили 211 614 зразків методом ПЛР.На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтверджено:Вінницька обл. — 674 (364 одужали);Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);Донецька обл. — 121 (34 одужали);Житомирська обл. — 538 (123 одужали);Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);Запорізька обл. — 356 (160 одужали);Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);м. Київ — 2068 (200 одужали);Київська обл. — 1094 (188 одужали);Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);Луганська обл. — 42 (17 одужали);Львівська обл. — 942 (180 одужали);Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);Одеська обл. — 712 (43 одужали);Полтавська обл. — 257 (163 одужали);Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);Сумська обл. — 158 (85 одужали);Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);Харківська обл. — 757 (94 одужали);Херсонська обл. — 167 (101 одужав);Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);Черкаська обл. — 350 (177 одужали);Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).