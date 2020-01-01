У волинській обласній лікарні випробовуватимуть препарат проти коронавірусу
Сьогодні, 12:22
В українських лікарнях почнуть випробування ще одного препарату проти коронавірусу, серед яких - КП "Волинська обласна клінічна лікарня".
Відповідний наказ з підписам міністра охорони здоров'я Максима Степанова опублікували на сайті МОЗ.
"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться на сайті.
Так, мова йде про препарат «Амізон» виробництва АТ «Фармак Україна».
В додатку до наказу сказано, що дозволяється «багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату Амізон ® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ Фармак, в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів із захворюванням на COVID-19 середнього ступеня тяжкості».
Випробування будуть проведені, зокрема, у відділенні пульмонології КНП «Волинська обласна клінічна лікарня».
Із наказом Міністерства охорони здоров'я України можна ознайомитися за цим посиланням.
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Відповідний наказ з підписам міністра охорони здоров'я Максима Степанова опублікували на сайті МОЗ.
"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться на сайті.
Так, мова йде про препарат «Амізон» виробництва АТ «Фармак Україна».
В додатку до наказу сказано, що дозволяється «багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату Амізон ® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ Фармак, в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів із захворюванням на COVID-19 середнього ступеня тяжкості».
Випробування будуть проведені, зокрема, у відділенні пульмонології КНП «Волинська обласна клінічна лікарня».
Із наказом Міністерства охорони здоров'я України можна ознайомитися за цим посиланням.
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