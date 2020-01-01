У волинській обласній лікарні випробовуватимуть препарат проти коронавірусу





Відповідний наказ з підписам міністра охорони здоров'я Максима Степанова



"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться на сайті.



Так, мова йде про препарат «Амізон» виробництва АТ «Фармак Україна».



В додатку до наказу сказано, що дозволяється «багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату Амізон ® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ Фармак, в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів із захворюванням на COVID-19 середнього ступеня тяжкості».



Випробування будуть проведені, зокрема, у відділенні пульмонології КНП «Волинська обласна клінічна лікарня».



Із наказом Міністерства охорони здоров'я України можна ознайомитися за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських лікарнях почнуть випробування ще одного препарату проти коронавірусу, серед яких - КП "Волинська обласна клінічна лікарня".Відповідний наказ з підписам міністра охорони здоров'я опублікували на сайті МОЗ."Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться на сайті.Так, мова йде про препарат «Амізон» виробництва АТ «Фармак Україна».В додатку до наказу сказано, що дозволяється «багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективності та безпеки препарату Амізон ® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ Фармак, в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів із захворюванням на COVID-19 середнього ступеня тяжкості».Випробування будуть проведені, зокрема, у відділенні пульмонології КНП «Волинська обласна клінічна лікарня».Із наказом Міністерства охорони здоров'я України можна ознайомитися за цим посиланням.

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