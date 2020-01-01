У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини





Про це йдеться на сайті мерії.



Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ.



Загалом у місті та районі уже зареєстрували 18 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу у Володимирі-Волинському методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби.Про це йдеться на сайті мерії.Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ.Загалом у місті та районі уже зареєстрували 18 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.

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