У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини
Сьогодні, 13:09
За останню добу у Володимирі-Волинському методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби.
Про це йдеться на сайті мерії.
Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ.
Загалом у місті та районі уже зареєстрували 18 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ.
Загалом у місті та районі уже зареєстрували 18 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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