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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини

У громаді на Волині на коронавірус захворіли члени однієї родини
За останню добу у Володимирі-Волинському методом ПЛР підтвердили два нові випадки коронавірусної хвороби.

Про це йдеться на сайті мерії.

Обидві особи – члени однієї родини, які проживають на території Оваднівської ОТГ.

Загалом у місті та районі уже зареєстрували 18 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції.

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Теги: коронавірус, Володимир
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